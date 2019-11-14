В России
8 минут назад
Убили чемпиона мира по тайскому боксу
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Мужчина получил огнестрельные ранения.
Неизвестный застрелил в Москве 40-летнего чемпиона мира по тайскому боксу уроженца Армении Ашота Боляна, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Вечером 13 ноября возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения, который скончался на месте происшествия. Погибший - многократный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.
- Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся, - сообщил собеседник ТАСС.
40-летний Ашот Болян - трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга и 17-кратный чемпион различных международных турниров. Возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций. Кроме того, он был гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", связанной со сферой спорта.
- Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся, - сообщил собеседник ТАСС.
40-летний Ашот Болян - трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга и 17-кратный чемпион различных международных турниров. Возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций. Кроме того, он был гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", связанной со сферой спорта.
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