За оскорбление полицейского чаплыгинец приговорен к исправработам

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц, оскорбил сотрудника полиции. В адрес офицера, пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка, дебошир высказался нецензурной бранью. На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия фигурант отвечал оскорблениями, унижающими честь и достоинство представителя власти. Дебошир был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил виновного к 150 часам обязательных работ, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

