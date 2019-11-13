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сегодня, 17:34

За оскорбление полицейского чаплыгинец приговорен к исправработам

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#суд #
За оскорбление полицейского чаплыгинец приговорен к исправработам

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц, оскорбил сотрудника полиции. В адрес офицера, пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка, дебошир высказался нецензурной бранью. На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия фигурант отвечал оскорблениями, унижающими честь и достоинство представителя власти. Дебошир был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил виновного к 150 часам обязательных работ, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
5 300
#суд #

Комментарии (5)

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г елик

29 минут назад
а на кожаный он представителя власти не пытался напялить?
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Д

33 минуты назад
У нас пукнуть нельзя сидя в туалете у себя дома, а Вы говорите оскорбил.
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Ч

сегодня, 17:57
Выпороть сквернослова розгами при всём народе .
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Пенсионер

сегодня, 17:56
А как относится к власти которая ворует?
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Сомневающийся

сегодня, 17:45
Нежные пошли менты нынче. Натерпелись, бедняги , от населения.
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