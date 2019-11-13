сегодня, 17:34
За оскорбление полицейского чаплыгинец приговорен к исправработам
Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил виновного к 150 часам обязательных работ, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
г елик
Д
Ч
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