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Россия попала в число самых пьющих стран мира
Эксперты выяснили, в каких странах употребляют больше всего алкоголя
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила рейтинг стран по потреблению алкоголя на душу населения, сообщают "Известия".
На первом месте в списке оказалась Литва, жители которой в среднем пьют 12,3 л алкоголя в год. Второе место заняла Австрия (11,8 литра), третье — Франция (11,7 литра). Пятерку списка замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
Россия заняла седьмое место с показателем 11,1 литра на человека в год. При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше.
Меньше всего спиртного употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра) и Израиля (2,6 литра).
Эксперты отметили, что почти во всех странах снизилось потребление алкоголя на душу населения. Исключением стал Китай, где этот показатель с 2007 года вырос более чем на литр на человека.
На первом месте в списке оказалась Литва, жители которой в среднем пьют 12,3 л алкоголя в год. Второе место заняла Австрия (11,8 литра), третье — Франция (11,7 литра). Пятерку списка замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
Россия заняла седьмое место с показателем 11,1 литра на человека в год. При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше.
Меньше всего спиртного употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра) и Израиля (2,6 литра).
Эксперты отметили, что почти во всех странах снизилось потребление алкоголя на душу населения. Исключением стал Китай, где этот показатель с 2007 года вырос более чем на литр на человека.