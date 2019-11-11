Происшествия

14 минут назад

У жительниц Липецкой области украли: импортных пылесоса - два, надувных бассейна - два...

116
#кража
У жительниц Липецкой области украли: импортных пылесоса - два, надувных бассейна - два...

И еще много всего "по мелочи"

Сотрудниками ОМВД России по Добринскому району установлен предполагаемый участник кражи 4-х летних колес в сборе, 2-х пылесосов, бензотримера, стиральной машинки, совершенной из подсобного помещения из дачного дома по ул.Зеленой в поселке Кооператор 40-летней гражданки. Им оказался 29-летний местный житель.

Он же подозревается также в краже упаковки стекловаты, сушилки для сухофруктов, телевизора, двух надувных бассейнов и набора ключей, 19-ти кг сахара, напольных весов, постельного белья, картины, набора кастрюль и сковородок, совершенной из дома по ул.Зеленой в поселке Кооператор у 53-летней пенсионерки.
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#кража

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