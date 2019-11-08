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Липецкая вечЁрка: жесткая критика, сын-прокурор и брошенные пьяницы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 8 ноября.
«Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти». Так считает Игорь Артамонов. Если исходить из той позиции, которую занял губернатор, администрации Липецка с эхом аукнется спешка и игнорирование мнения горожан. Накануне в мэрию на публичные слушания пришли 132 жителя района Дикое. Их собрала перспектива сноса в районе практически всего частного сектора (151 дом из 180) и застройка квартала высотками.
Губернатор раскритиковал мэрию во время заседания административного совета. На орехи сегодня попало не только городским чиновникам. Игорь Артамонов навел шорох среди чиновников всех рангов. Толика внимания была уделена бывшему губернатору, а ныне сенатору, Олегу Королёву и его «камням». Региональная власть все же намерена докатить их до логичного финалы.
Тем временем сын бывшего вице-губернатора Александра Никонова стал прокурором Правобережного района Липецка. Теперь Алексей Никонов переедет из Чаплыгина, где был в аналогичной должности, в «столичный» кабинет. Ротацию кадров в пресс-службе ведомства объясняют предусмотренной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" обязательной процедурой ротации руководящего состава.
В России на федеральном уровне медвытрезвителей не существует с 2011 года. Но в Госдуме хотят вернуть стране этот институт. Так, два законопроекта, предусматривающие возвращение вытрезвителей в России, прошли первое чтение. Состоится ли ренессанс «трезвяков» в Липецкой области? Пока не ясно, зато уже известно, что облздрав не желает брать вытрезвители под свое крыло. Врачи считают, что лечить нужно больных, а просто пьяных не стоит держать в медучреждениях.
Губернатор раскритиковал мэрию во время заседания административного совета. На орехи сегодня попало не только городским чиновникам. Игорь Артамонов навел шорох среди чиновников всех рангов. Толика внимания была уделена бывшему губернатору, а ныне сенатору, Олегу Королёву и его «камням». Региональная власть все же намерена докатить их до логичного финалы.
Тем временем сын бывшего вице-губернатора Александра Никонова стал прокурором Правобережного района Липецка. Теперь Алексей Никонов переедет из Чаплыгина, где был в аналогичной должности, в «столичный» кабинет. Ротацию кадров в пресс-службе ведомства объясняют предусмотренной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" обязательной процедурой ротации руководящего состава.
В России на федеральном уровне медвытрезвителей не существует с 2011 года. Но в Госдуме хотят вернуть стране этот институт. Так, два законопроекта, предусматривающие возвращение вытрезвителей в России, прошли первое чтение. Состоится ли ренессанс «трезвяков» в Липецкой области? Пока не ясно, зато уже известно, что облздрав не желает брать вытрезвители под свое крыло. Врачи считают, что лечить нужно больных, а просто пьяных не стоит держать в медучреждениях.
весёлый
О!
Ой...