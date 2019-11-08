Общество

сегодня, 11:31

Облздрав не желает брать вытрезвители под свое крыло

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#медвытрезвители #пьяные
Облздрав не желает брать вытрезвители под свое крыло

Врачи считают, что лечить нужно больных, а просто пьяных не стоит держать в медучреждениях.

В России на федеральном уровне медвытрезвителей не существует с 2011 года. Но в Госдуме хотят вернуть стране этот институт. Так, два законопроекта, предусматривающие возвращение вытрезвителей в России, прошли первое чтение. Один из них разрешает создавать учреждения, в которые будут доставлять людей в нетрезвом состоянии с улицы, другой - разрешает полицейским определять, кого везти в вытрезвитель, а кого нет. Авторы законопроектов считают, что возвращение вытрезвителей, упраздненных в России 8 лет назад, позволит разгрузить медицинские учреждения, в которые сейчас доставляют людей в состоянии алкогольного опьянения.

Состоится ли ренессанс «трезвяков» в Липецкой области? В ответ на наш запрос пресс-служба администрации региона сообщила, что этот вопрос пока не рассматривался. Мол, когда соответствующие законы будут приняты, тогда и посмотрим. Однако, по данным источников GOROD48, в облздраве против создания таких учреждений в составе ведомства.

- Что представлял собой медвытрезвитель в Советском Союзе и в России до 2011 года? По сути, это был в нашем сегодняшнем представлении хостел, куда сотрудники милиции насильственно доставляли пьяных. В этих принудительных гостиницах люди ночевали, а потом оплачивали свое пребывание в них. А часто было так, что после такой ночевки у них пропадали из карманов все деньги. А иногда милиционеры могли особо буйного клиента в вытрезвителе и поколотить, и покалечить, - говорит наш источник.

Кстати, в облздраве загодя подготовились отбить попытку вмонтировать медвытрезвители в структуру ведомства, ведь как только на федеральном уровне примут регламентирующие их деятельность законы, горячие головы тут же начнут кампанию по их восстановлению в регионе. Чиновники подготовили пояснительную записку, из которой следует, что вытрезвление не является медицинской помощью, так как не предполагает оказание медицинских услуг в соответствии с определением, содержащимся в ст. 2 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». То есть пребывание пьяного человека в так называемом медвытрезвителе не предполагает диагностики и лечения, а само состояние опьянения за исключением угрожающих жизни интоксикаций, не является показанием для оказания медицинской помощи. Иными словами, отравившегося алкоголем следует вести в токсикологическое отделение больниц, травмированных - в травматологические (по статистике лишь 3-5% от доставленных для вытрезвления нуждались в оказании стационарной медицинской помощи). Просто находящихся навеселе граждан если и следует куда доставлять, желая спасти их от обморожений, пресечь их противоправную деятельность или противоправную деятельность против них, то только не в больницу.

В документе сказано, что просто пьяные люди дезорганизуют работу медицинских организаций, отвлекают медиков от работы по лечению тех, кто в этом действительно нуждается. К тому же медицинский персонал, занятый оказанием экстренной помощи, не имеет возможности полноценно вести наблюдение за вытрезвляемыми лицами.

- Вытрезвление не является медицинской услугой. И нормы законодательства, регламентирующие недобровольную госпитализацию в медицинские организации, к нему неприменимы, - говорит источник GOROD48.

По словам собеседника GOROD48, вытрезвление не нуждающихся в оказании медицинской помощи людей, по сути, является социальной услугой. Следовательно, в регионе актуально создание вытрезвителей на платформе частно-муниципального партнерства. Законодатели предполагают, что принудительная ночь в таком учреждении обойдется клиентам в 2 тысячи рублей. Вот пусть эти деньги и получает ООО «Приют одинокого странника»!

Однако в Госдуме уже выступают против такого варианта. Так, руководитель фракции «СР» Сергей Миронов уже сообщил, что поддержит только государственную систему вытрезвителей.

Вчера, кстати, была очередная годовщина создания первого в России вытрезвителя. «Приют для опьяневших» открыли 7 ноября 1902 года в Туле. Основной его целью было спасение замерзающих зимой на улицах оружейников. Содержалось учреждение за счет городской казны.


фото: kinozon.tv


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#медвытрезвители #пьяные

Комментарии (8)

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весёлый

1 минуту назад
И самое главное ,ни одна кодировка не поможет,единицы ,это больше борьба духовная
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весёлый

3 минуты назад
Если голова с утра болит ---значит это болезнь ----смотрите корни ,всё очень просто ,алкашей меньше не будет ,их число всегда только растёт
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Ваш

3 минуты назад
Совок возвращается. Ура товарищи
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весёлый

6 минут назад
Какой же это минздрав ,если алкоголизм это болезнь которую надо лечить,это болезнь и телесная ,и духовная ,должны лечить врачи и священники ,врачи должны вывести яд из организма,а священники должны выгонять беса пьянства .При каждой такой больнице должен быть священник...
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ЧЕПА

34 минуты назад
отдайте вытрезвители под ведоство ЧОП,пусть пацаны на них приемы отрабатывают.
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Вытрезвители

36 минут назад
Нужно подчинить Медведеву, лучше алкаша никто с алкашами не управиться !!!.
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123

44 минуты назад
Меня очень тревожит эти сообщение в СМИ о возвращении вытрезвителей на кой они нужны??? да еще и частников хотят пустить в бизнес вытрезвителей что бы потом крепкие парни на выходе из баров и ресторанов задерживали даже тех кто еще в своем уме что бы прибыль была они же будут платными эти вытрезвители не нужны они в Липецке нужна пропаганда здорового образа жизни а не вытрезвители.
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медик

50 минут назад
Давно уже пора, а как же работяг обирать до нитки?
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