В России

36 минут назад

В Москве iPhone 11 продали за билеты «банка приколов»

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#мошенничество
В Москве iPhone 11 продали за билеты «банка приколов»

Злоумышленника еще не вычислили.

В Москве мужчина купил iPhone 11, расплатившись за него билетами "банка приколов", сообщает ТВЦ. Инцидент произошел в магазине по адресу Комсомольская площадь, дом 6. В полицию обратился обманутый продавец. Он рассказал, что мужчина заказал смартфон через интернет, а в магазине оплатил покупку. После преступления он покинул салон и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранительные органы начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале в Воронежской области 16-летний подросток купил автомобиль за билеты «банка приколов», напоминают «Известия». Молодого человека удалось вычислить по номеру телефона. На допросе он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел похвастаться автомобилем перед девушками.
106
#мошенничество

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