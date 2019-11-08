Общество

сегодня, 09:36

На липецкую зарплату можно купить 640 литров дизтоплива

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#рейтинг #топливо
На липецкую зарплату можно купить 640 литров дизтоплива

Эксперты РИА Рейтинг проанализировали стоимость дизельного топлива в регионах страны и выяснили, сколько литров ДТ можно купить в том или ином субъекте на среднюю зарплату в каждом из регионов.

Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату (по данным Росстата), определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в середине октября 2019 года.

Липецкая область оказалась на 44 месте рейтинга. В нашем регионе на среднемесячную зарплату можно приобрести 640 литров горючего. Стоимость литра дизельного топлива составила 45,6 рублей, с начала года цена на ДТ в Липецкой области выросла на 1,6%. К слову, наш регион оказался в рейтинге выше всех соседей по Центральному Черноземью. Так, Белгородская область заняла 47 строку (630 литров, литр — 45,5 рублей за литр, изменение цены ДТ — минус 0,1%), Воронежская область — 49 позицию (621 литр, 45,5 р/л, падение цены на 0,1%), Курская область — 54 строку (601 литр, 45,1 р/л, падение на 1,2%), а Тамбовская область — 77 место (533 литра, 45,04 р/л, падение на 1,7%).

Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1.5 тыс. литров дизельного топлива. Еще в 9 регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива. Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Республики Дагестан (504 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров). При этом аналитики отмечают, что уровень цен на дизельное топливо в данных субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр. Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не cтолько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже общероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно. В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо напротив преимущественно ниже средних по стране.

Самое дешевое дизельное топливо в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где литр стоит менее 40 руб., в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46, 24 рубля за литр.  Самое дорогое – более 55 руб. за литр – в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимают высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.
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#рейтинг #топливо

Комментарии (15)

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Блин горелый

13 минут назад
А уксуса - вааще немерено!
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Юрок Алтушок.

24 минуты назад
Солярка уже за 46 рублей перевалила.
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Ахламонов

25 минут назад
А сколько можно купить дизельного топлива в Мюнхене на 190 миллионов рублей?
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Инопланетянин

34 минуты назад
А сколько водки и сигорет можно купит за пенсию. Бюджет пополняют курящие пющие и они самие изгойи в обществе
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МестныйЯ

39 минут назад
Статистик, за рубежом пенсия 900 евро, у нас - хорошо если за 200 долларов. Про пособие по безработице вообще молчу, не зря эмигранты * на "бесплатные заработки". У нас чуть что, сразу стремятся ровняться по ценам либо на Москву, либо на зарубежье, но почему-то забывают при это упоминать уровень заработка и достатка...
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Масяня

40 минут назад
И ведь кто-то этим подсчетом занимается! Причем за зарплату !!!!
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Пенсионер

41 минуту назад
В СССР литр дизтоплива стоил 3 копейки бинзин 6 76 и 9 93 сечас буржуи захвотили недра ещё государство дерёт налоги не с хозив а с граждан потребителей вот и цены выше чем в Америке . В саудовской Аравии и эмиратах вода стоит дороже чем бинзин . Унас просто премьер Медведев тупаголовый балован.
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Гости

41 минуту назад
Это смотря где работать , если на комбинате то зарплата от 70 тысяч рублей, плюс квартальная премия плюс новогодняя премия и выходит больше 100 тысяч рублей в месяц
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Статистик

48 минут назад
Т.е. средний американец за неделю зарабатывает больше, чем средний россиянин за месяц.
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Статистик

49 минут назад
А в США на официальную среднюю зарплату можно купить 2860 литров топлива, что в 4,5 раза больше.
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