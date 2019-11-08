На липецкую зарплату можно купить 640 литров дизтоплива

Эксперты РИА Рейтинг проанализировали стоимость дизельного топлива в регионах страны и выяснили, сколько литров ДТ можно купить в том или ином субъекте на среднюю зарплату в каждом из регионов.

Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату (по данным Росстата), определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в середине октября 2019 года.



Липецкая область оказалась на 44 месте рейтинга. В нашем регионе на среднемесячную зарплату можно приобрести 640 литров горючего. Стоимость литра дизельного топлива составила 45,6 рублей, с начала года цена на ДТ в Липецкой области выросла на 1,6%. К слову, наш регион оказался в рейтинге выше всех соседей по Центральному Черноземью. Так, Белгородская область заняла 47 строку (630 литров, литр — 45,5 рублей за литр, изменение цены ДТ — минус 0,1%), Воронежская область — 49 позицию (621 литр, 45,5 р/л, падение цены на 0,1%), Курская область — 54 строку (601 литр, 45,1 р/л, падение на 1,2%), а Тамбовская область — 77 место (533 литра, 45,04 р/л, падение на 1,7%).



Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1.5 тыс. литров дизельного топлива. Еще в 9 регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива. Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Республики Дагестан (504 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров). При этом аналитики отмечают, что уровень цен на дизельное топливо в данных субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр. Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не cтолько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже общероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно. В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо напротив преимущественно ниже средних по стране.



Самое дешевое дизельное топливо в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где литр стоит менее 40 руб., в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46, 24 рубля за литр. Самое дорогое – более 55 руб. за литр – в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимают высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.