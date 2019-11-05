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сегодня, 15:01

Кто руководит «Металлургом»?

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#Футбол #"Металлург"
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Кто руководит «Металлургом»?

Пока директором значится Владимир Зеновкин, но уже 4-й месяц с приставкой «и.о.».

Ситуация с должностью генерального директора «Металлурга» похожа на детектив.

Напомним, что две недели назад официальный сайт клуба сообщил о назначении на ключевой пост в липецком футболе 32-летнего юриста по образованию Руслана Куркина, который известен болельщикам, как вице-президент мини-футбольной команды Липецка, создавший ее фактически с нуля. Сайт, а также многие липецкие СМИ утверждали, что такое решение принял Совет учредителей ФК «Металлург».

Однако затем информация была удалена с официального источника, и дальше в должности руководителя продолжил значиться Владимир Зеновкин – как и раньше с приставкой «и.о.».

По информации GOROD48, вслед за первым заседанием Совета учредителей прошло и второе, которое, по сути, отменило свое первоначальное решение.

- Да заседаний было два, - подтвердили в пресс-службе ФК «Металлург». И затем озвучили официальную версию, - Совет учредителей собирался, чтобы обсудить различные кандидатуры. Среди них рассматривалась и кандидатура Руслана Юрьевича Куркина, но окончательное решение не принято.

Любопытно, что и Зеновкина не утвердили в должности хотя бы до конца сезона. Его оставили исполняющим обязанности, что дает право учредителям убрать его с должности в любой момент. Выходит, поиски будут продолжены?

По нашим сведениям, в конце ноября Совет учредителей «Металлурга» планирует собраться вновь – по крайней мере, за тем, чтобы подвести итоги первой части сезона (уже сейчас понятно, что они будут признаны удовлетворительными, ведь уже ничего не помещает «Металлургу» подойти к зимней паузе в чемпионате строго в соответствии с поставленной задачей – занимать место в первой «тройке», прим.). Будет ли на заседании обсуждаться кандидатура гендиректора – неизвестно.

1 548
#Футбол #"Металлург"
2

Комментарии (2)

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болела

38 секунд назад
криворучко да успокойся ты уже
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Целовек с пухлым бумажникои

32 минуты назад
КТО БАРЫШНЮ УЖИНАЕТ - ТОТ ЕЁ И ТАНЦУЕТ!
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