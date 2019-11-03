Спорт

сегодня, 09:45

Липецкие каратисты покорили Португалию и всю Европу (ФОТО)

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#Каратэ #синкекусинкай #"Белый тигр"
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Липецкие каратисты покорили Португалию и всю Европу (ФОТО)

Четверо наших земляков вернулись домой с наградами чемпионата Старого Света.

Спортсмены известного липецкого клуба «Белый тигр» выступили в чемпионате Европы по киокусинкай в португальском Порту и принесли сборной России 4 медали.

Особенно приятно, что команду вели за собой взрослые липецкие спортсмены. Женский финал в весовой категории до 55 кг и вовсе получился чисто липецким: Екатерина Лютова и Анастасия Спиридонова. До этого девушки выдержали по 4 непростых победных боя с соперницами из разных стран, а в схватке за «золото» встретились между собой. В итоге итоге чемпионкой Европы стала Спиридонова, а Лютовой досталась «серебряная» медаль.

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Россиянки из Липецка выше всех.

Победно шествовал по турнирной сетке и наш Дмитрий Берестнев среди мужчин до 80 кг. Лишь в полуфинале он уступил сильному сопернику из Болгарии, который впоследствии и стал чемпионом. Липчанину досталась «бронза».

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Дмитрий Берестнев на "бронзовой" ступени пьедестала (крайний справа).

Выступали в Португалии и спортсмены помладше. Здесь липчане тоже не остались без наград. Тихон Кузнецов взял «бронзу» среди каратистов до 18 лет в весе до 80 кг.

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Президент липецкой областной федерации синкекусинкай и клуба «Белый Тигр» высоко оценил успехи своих учеников, ведь все четверо вернулись домой с медалями турнира самого высокого уровня, но при этом добавил, что результаты могли быть еще выше, если бы к российским спортсменам более объективно относились бы судьи.

Подготовили спортсменов Юрий Смыков, Эдуард Саргсян и Виктория Кудоярова. К слову, Лютова и Берестнев уже являются тренерами «Белого Тигра», который завоевывает популярность и постепенно выходит на ведущие роли в липецком каратэ.

Остается добавить, что чемпионат Старого Света собрал более 700 бойцов (!) из 23 стран континента.

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#Каратэ #синкекусинкай #"Белый тигр"
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Комментарии (1)

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Пётр Юрьевич

19 минут назад
Молодцы!!! Так держать!!! Новых побед Вам и покорения новых высот!!!
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