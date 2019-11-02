Происшествия

сегодня, 21:39

Пожарные спасли уснувшего повара

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#пожар
Пожарные спасли уснувшего повара

Сегодня около 17.00 несколько подразделений МЧС выехали на улицу Юных Натуралистов к многоквартирному дому, жильцы которого сообщили о задымлении на 10-м этаже.

Пожарные вскрыли дверь  квартиры, откуда исходил дым и обнаружили, что на кухонной плите подгорела пища.

- В квартире находится ее хозяин. Пожарные привели его в чувство, от госпитализации мужчина отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, сохранность вашего имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «112» или «01».
3 551
#пожар

Комментарии (3)

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valerafromsplus

51 секунду назад
По фото показалось, что Грига шланг несёт. )
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Машуко

1 минуту назад
Ну задремал ну что теперь ;)
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Вася ещё тот.

4 минуты назад
Алкаш
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