Пожарные спасли уснувшего повара

Сегодня около 17.00 несколько подразделений МЧС выехали на улицу Юных Натуралистов к многоквартирному дому, жильцы которого сообщили о задымлении на 10-м этаже.



Пожарные вскрыли дверь квартиры, откуда исходил дым и обнаружили, что на кухонной плите подгорела пища.



- В квартире находится ее хозяин. Пожарные привели его в чувство, от госпитализации мужчина отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, сохранность вашего имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «112» или «01».

