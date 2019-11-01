Происшествия

17 минут назад

219 карасей стоили рыбаку весельной лодки

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#браконьерство #рыба
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219 карасей стоили рыбаку весельной лодки

Мужчину поймали на браконьерстве.

Мировой судья СУ№2 Усманского района определил наказание для мужчины, которого поймали на незаконной ловле рыбы. Браконьера привлекли к ответственности по п. «а» ч.1 ст. 256 УК РФ.

Суд установил, что мужчина незаконно ловил рыбу в районе одного из сёл Усманского. Браконьер вышел на дело в ночь с 6 на 7 мая на резиновой вёсельной лодке. С собой у рыбака были запрещенные предметы для ловли — четыре сети длиной по 80 метров каждая. Мужчина успел поймать 219 карасей. Браконьера на месте преступления задержали инспекторы. Причиненный природе ущерб оценили в 109 500 рублей.

Суд наказал браконьера 180 часами обязательных работ. Его резиновую лодку с двумя веслами и сети уничтожили.
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#браконьерство #рыба
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