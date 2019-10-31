Жители многоквартирного дома в Липецке третью зиму ждут тепла

Две толстые папки с перепиской так и не согрели батареи.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Жители дома 10а на улице Елецкой в Липецке были вынуждены обратиться в редакцию сайта GOROD48 из-за отсутствия нормального отопления в их квартирах уже третий сезон.



Тамара Пастухова рассказывает, что сил терпеть уже нет. Недавно ей пришлось пережить операцию в другом городе. Перед этим начался отопительный сезон в Липецке, но ей пришлось уехать. А вернулась она к тому, от чего и уезжала – к еле-еле тёплым батареям.



- Хоть в Петербурге погрелась, - с иронией рассказывает пенсионерка. – Пощупайте, разве это нормальные батареи? В соседних домах люди окна открывают, потому что им жарко. А я утро начинаю с включения электрического обогревателя.



Действительно, батареи в квартире пенсионерки еле теплые. Даже радиаторы в подъезде намного теплее.

О том, что проблема имеет давний характер, говорит переписка Татьяны Юровой. За три отопительных сезона собрались две папки бумаг. Среди документов многократные обращение в управляющую компанию «Сокол», а потом в УК «Взаимодействие». Про нее жильцы говорят, что это одна и та же компания с одними и теми же людьми. Также переписка изобилует заявлениями в жилищную инспекцию и прокуратуру, а также протоколами и актами комиссий, которые проверяли фаты обращения липчанки.



Так, еще в январе на жалобу по ненадлежащей работе жилищно-коммунальной инспекции прокуратура отвечала, что в конце прошлого года УК «Взаимодействие» не выполнила все предписания, в частности не обеспечила параметры теплоносителя ее квартиры в соответствии с установленными требованиями. Мало того, протокол об этом нарушении не был своевременно направлен в мировой суд. В этом же документе отмечены и другие нарушения, но уже допущенные ЖКИ. Например, во время очередной проверки исполнения предписания управляшкой не были проведены замеры температуры в квартире.



И вот настал новый отопительный сезон. В дом очередной раз пришла проверка жилинспекции, которая отметила неравномерное распределение тепла по стоякам. К тому же комиссия поставила показатели комнатного термометра в 13 градусов под сомнение, и посетовала на его неисправность. Поэтому в прокуратуру была направлена новая жалоба на бездействие УК «Взаимодействие» и жилинспекцию. Ведь такая обстановка доводит жильцов до точки кипения.



В чем же проблема, и почему она никак не решается? На первый вопрос жильцы сами ответили – система отопления не циркулирует, поэтому вода в ней практически стоит. Это же подтвердил и сантехник, пожелавший остаться неизвестным.



- Новый насос тысяч сто будет стоить, еще столько надо на замену, откуда такие деньги взять, - сказал он жильцам дома.



От этих слов повеяло безысходностью. К тому же жильцам дали недвусмысленный намек, что этой зимой на поверку может отправиться и общедомовой счетчик отопления. Такое положение вещей уже пугает. Ведь доказать свою правоту и право на полноценное получение коммунальной услуги будет еще сложнее.



