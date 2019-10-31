Общество

14 минут назад

Новогоднее убранство Ельца выберут в Instagram

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#украшение #Новый год

Праздничное настроение могут создать инсталляции с подарками, животными и световой фонтан.

Администрация Ельца просит горожан выбрать новогоднее убранство. На голосование вынесены разные варианты. Так, в парке 40-летия Октября могут появиться светящиеся фигуры оленя и елочки, на улице Мира - шары и ель, а Каракумский мост может украсить огромная пирамида подарков.



- Новогодние праздники помнятся с детства яркими огоньками нарядной елки, тем незабываемым предвкушением чуда, в который хочется верить и взрослым. Атмосферу домашнего, уютного и душевного праздника мы можем создать все вместе. Просим вас принять участие в обсуждении – каким мы хотим видеть свой город в зимние праздничные дни. На макетах размещены предлагаемые виды новогодней иллюминации и фотозон на различных улицах и общественных пространствах. Высказывайте свое мнение и предложения по новогоднему оформлению в комментариях, - призывает мэрия Ельца.
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#украшение #Новый год

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