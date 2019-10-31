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Люди на «черном бумере» по ночам сливают из машин липчан бензин

16 1675
#кража
Люди на «черном бумере» по ночам сливают из машин липчан бензин

Воры попали на видео

В редакцию липчанин Александр прислал видео, на котором зафиксирован факт попытками кражи бензина из ВАЗа в районе железнодорожного вокзала.

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Но, в этот раз бензобак машины Александра был пуст, поэтому кража не состоялась. И это видно на кадрах. Но, по словам Александра, эти люди на черном БМВ в октябре уже дважды сливали у него бензин. 

Александр предупреждает липчан, что по ночам по городу разъезжает  БМВ черного цвета, пассажиры которого сливают бензин с припаркованных машин.

16 1675
#кража

Комментарии (16)

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не за так

6 минут назад
может там мафон оставляли
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Тугрик

12 минут назад
Махон, оттрахать хотел.
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Махон

12 минут назад
Нассать хотел туалетов то нету.
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Бумер

23 минуты назад
да ладно , сейчас с какого-нибудь зилка сольём!(с)
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Юлия

29 минут назад
Быдло, нашли у кого бак попроще. Суки.
ответить

Это банда питарасов на гамноинотазе

29 минут назад
Вафлы ездят сосут бенз, чтобы потом было на чём ездить и сосать по городу)))
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гость

32 минуты назад
Капитализм он такой, лечись дебил!
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Капитализм он такой

37 минут назад
При старине Сталине такого не было
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Липецк

43 минуты назад
Если бензин сливают значит и другими кражонками занимаются, на страховку нааерняка денег нет, а может и водительских нет. В камеры видеонаблюдения наверное попались. Черти одним словом.
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Чёрный бумер

47 минут назад
Чёрный бумер, по ночам кататься, чёрный бумер, чёрный бумер, девкам очень девкам нравиться....
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