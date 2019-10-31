Происшествия
сегодня, 11:40
Люди на «черном бумере» по ночам сливают из машин липчан бензин
Воры попали на видео
В редакцию липчанин Александр прислал видео, на котором зафиксирован факт попытками кражи бензина из ВАЗа в районе железнодорожного вокзала.
Но, в этот раз бензобак машины Александра был пуст, поэтому кража не состоялась. И это видно на кадрах. Но, по словам Александра, эти люди на черном БМВ в октябре уже дважды сливали у него бензин.
Александр предупреждает липчан, что по ночам по городу разъезжает БМВ черного цвета, пассажиры которого сливают бензин с припаркованных машин.
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Но, в этот раз бензобак машины Александра был пуст, поэтому кража не состоялась. И это видно на кадрах. Но, по словам Александра, эти люди на черном БМВ в октябре уже дважды сливали у него бензин.
Александр предупреждает липчан, что по ночам по городу разъезжает БМВ черного цвета, пассажиры которого сливают бензин с припаркованных машин.
не за так
Тугрик
Махон
Бумер
Юлия
Это банда питарасов на гамноинотазе
гость
Капитализм он такой
Липецк
Чёрный бумер