Спорт

7 минут назад

Грустное завершение грустного сезона

20
#ФК "Елец" #кризис #футбол
Грустное завершение грустного сезона

"Такой футбол нам не нужен", - считают немногочисленные оставшиеся любители футбола в Ельце.

Футбольный клуб «Елец» в последнем домашнем матче сезона без всяких шансов уступил нововоронежскому «Атому» - 1:3.

Гости не стали откладывать дело в долгий ящик, и в середине первого тайма в интервалом всего в три минуты дважды поразили ворота ельчан. Сначала Александр Акулов отличился ударом от линии штрафной, а затем Артем Гайдуков забил своему бывшему клубу после флангового навеса.

Гайдуков – один из лучших нападающих СФФ «Центр», три года назад он играл в Ельце, но тогда это была совсем другая боеспособная команда.

Хозяева поля до перерыва смогли «размочить» счет после удара Дениса Ржевского, но «Атом» продолжал контролировать ход матча и за две минуты до окончания основного времени организовал третий гол: Денис Сапельников уверенно сыграл на добивании.

После этого и разность мячей в сезоне у ельчан стала отрицательной: 40-41. «Ельцу» мало что было нужно от этой игры и от концовки сезона в частности. Команда Юрия Адоньева ни при каких раскладах уже не могла подняться выше 7-го места. Более того, если в заключительном туре ельчане не победят на выезде второй состав «молодежки» «Тамбова», то могу опуститься еще на одну строчку вниз. Впрочем, велика ли разница – 7-е место или 8-е? Важно, что «спорт №1» в древнем городе сдает свои позиции по всем фронтам: результаты команды даже в третьем дивизионе падают, зрительский интерес стремится к нулю. На стадионе «Труд», где в лучшие годы «Елец» обыгрывал в Кубке России столичный ЦСКА – 1:0, на последнем домашнем матче сезона собрались всего 500 зрителей – это, если верить протоколу игры, а визуально их было еще меньше – в основном только родственники и друзья футболистов.

Впрочем, «свет в конце тоннеля», возможно, имеется. По информации GOROD48, существует вероятность смены руководства ФК «Елец» и возрождения славы клуба хотя бы на уровне третьего дивизиона.

А пока елецкие болельщики (те, которые остались) вынуждены снизу вверх смотреть на тот же «Атом», которому в ближайшую субботу предстоит матч за «бронзовые» медали с земляками-конкурентами из лискинского «Локомотива».

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Красный-СГАФКСТ

25

22

2

1

68-11

65

2

Металлург-ОЭМК

25

20

2

3

96-20

62

3

Локомотив Лс

25

16

5

4

70-22

53

4

Атом

25

16

5

4

52-25

53

5

Торпедо Вж

25

16

1

8

81-52

49

6

Орёл

24

14

4

6

61-35

46

7

Елец

25

11

3

11

40-41

36

8

Авангард-М

25

11

1

13

52-47

34

9

Факел-М

25

6

8

11

41-41

26

10

Спартак Рс

24

7

3

14

34-55

24

11

Калуга-М

23

4

2

17

33-77

14

12

Тамбов-М-2

25

4

2

19

30-67

14

13

Металлург-М

25

4

2

19

27-74

14

14

Космонавт

25

2

0

23

14-132

6

Бомбардиры: Сергей Иванов (Металлург-ОЭМК) - 30 (4 с пен.). Дмитрий Губочкин (Торпедо Вж) - 25 (0). Дмитрий Котов (Локомотив Лс) - 23 (2). Василий Мешковский (Красный-СГАФКСТ) - 19 (4). Сергей Сечин (Торпедо Вж) - 18 (6). Александр Молодцов (Елец) - 15 (0).

20
#ФК "Елец" #кризис #футбол

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Известный липецкий боец и тренер Игорь Воротынцев выиграл Кубок мира (ФОТО)
#Рукопашный бой #Игорь Воротынцев
12
Известный липецкий боец и тренер Игорь Воротынцев выиграл Кубок мира (ФОТО)

сегодня, 10:34

Спорт
Новый гендиректор «Металлурга» пришел из мини-футбола
#ФК "Металлург"
29
Новый гендиректор «Металлурга» пришел из мини-футбола

21.10.2019 14:56

Спорт
Липчанка вихрем ворвалась в элиту мирового дзюдо: в Кубке мира она побеждала только досрочно
#Дзюдо #Светлана Воронина
5
Липчанка вихрем ворвалась в элиту мирового дзюдо: в Кубке мира она побеждала только досрочно

21.10.2019 14:54

Спорт
Тренер «Строгино»: «Проиграть этому «Металлургу» не зазорно, да еще и всего – 0:2» (ВИДЕО)
#Футбол #"Металлург"
Тренер «Строгино»: «Проиграть этому «Металлургу» не зазорно, да еще и всего – 0:2» (ВИДЕО)

19.10.2019 23:12

Спорт
Сергей Машнин: «Наш план на игру сработал» (ВИДЕО)
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
6
Сергей Машнин: «Наш план на игру сработал» (ВИДЕО)

19.10.2019 22:13

Спорт
«Металлург» этой осенью уже не остановить?
#Футбол #"Металлург"
2
«Металлург» этой осенью уже не остановить?

19.10.2019 20:58

Спорт