Грустное завершение грустного сезона

"Такой футбол нам не нужен", - считают немногочисленные оставшиеся любители футбола в Ельце.

Футбольный клуб «Елец» в последнем домашнем матче сезона без всяких шансов уступил нововоронежскому «Атому» - 1:3.

Гости не стали откладывать дело в долгий ящик, и в середине первого тайма в интервалом всего в три минуты дважды поразили ворота ельчан. Сначала Александр Акулов отличился ударом от линии штрафной, а затем Артем Гайдуков забил своему бывшему клубу после флангового навеса.

Гайдуков – один из лучших нападающих СФФ «Центр», три года назад он играл в Ельце, но тогда это была совсем другая боеспособная команда.

Хозяева поля до перерыва смогли «размочить» счет после удара Дениса Ржевского, но «Атом» продолжал контролировать ход матча и за две минуты до окончания основного времени организовал третий гол: Денис Сапельников уверенно сыграл на добивании.

После этого и разность мячей в сезоне у ельчан стала отрицательной: 40-41. «Ельцу» мало что было нужно от этой игры и от концовки сезона в частности. Команда Юрия Адоньева ни при каких раскладах уже не могла подняться выше 7-го места. Более того, если в заключительном туре ельчане не победят на выезде второй состав «молодежки» «Тамбова», то могу опуститься еще на одну строчку вниз. Впрочем, велика ли разница – 7-е место или 8-е? Важно, что «спорт №1» в древнем городе сдает свои позиции по всем фронтам: результаты команды даже в третьем дивизионе падают, зрительский интерес стремится к нулю. На стадионе «Труд», где в лучшие годы «Елец» обыгрывал в Кубке России столичный ЦСКА – 1:0, на последнем домашнем матче сезона собрались всего 500 зрителей – это, если верить протоколу игры, а визуально их было еще меньше – в основном только родственники и друзья футболистов.

Впрочем, «свет в конце тоннеля», возможно, имеется. По информации GOROD48, существует вероятность смены руководства ФК «Елец» и возрождения славы клуба хотя бы на уровне третьего дивизиона.

А пока елецкие болельщики (те, которые остались) вынуждены снизу вверх смотреть на тот же «Атом», которому в ближайшую субботу предстоит матч за «бронзовые» медали с земляками-конкурентами из лискинского «Локомотива».





Положение команд







М Команда И В Н П Р-М О 1 Красный-СГАФКСТ 25 22 2 1 68-11 65 2 Металлург-ОЭМК 25 20 2 3 96-20 62 3 Локомотив Лс 25 16 5 4 70-22 53 4 Атом 25 16 5 4 52-25 53 5 Торпедо Вж 25 16 1 8 81-52 49 6 Орёл 24 14 4 6 61-35 46 7 Елец 25 11 3 11 40-41 36 8 Авангард-М 25 11 1 13 52-47 34 9 Факел-М 25 6 8 11 41-41 26 10 Спартак Рс 24 7 3 14 34-55 24 11 Калуга-М 23 4 2 17 33-77 14 12 Тамбов-М-2 25 4 2 19 30-67 14 13 Металлург-М 25 4 2 19 27-74 14 14 Космонавт 25 2 0 23 14-132 6

Бомбардиры: Сергей Иванов (Металлург-ОЭМК) - 30 (4 с пен.). Дмитрий Губочкин (Торпедо Вж) - 25 (0). Дмитрий Котов (Локомотив Лс) - 23 (2). Василий Мешковский (Красный-СГАФКСТ) - 19 (4). Сергей Сечин (Торпедо Вж) - 18 (6). Александр Молодцов (Елец) - 15 (0).