7 минут назад
Грустное завершение грустного сезона
"Такой футбол нам не нужен", - считают немногочисленные оставшиеся любители футбола в Ельце.
Футбольный клуб «Елец» в последнем домашнем матче сезона без всяких шансов уступил нововоронежскому «Атому» - 1:3.
Гости не стали откладывать дело в долгий ящик, и в середине первого тайма в интервалом всего в три минуты дважды поразили ворота ельчан. Сначала Александр Акулов отличился ударом от линии штрафной, а затем Артем Гайдуков забил своему бывшему клубу после флангового навеса.
Гайдуков – один из лучших нападающих СФФ «Центр», три года назад он играл в Ельце, но тогда это была совсем другая боеспособная команда.
Хозяева поля до перерыва смогли «размочить» счет после удара Дениса Ржевского, но «Атом» продолжал контролировать ход матча и за две минуты до окончания основного времени организовал третий гол: Денис Сапельников уверенно сыграл на добивании.
После этого и разность мячей в сезоне у ельчан стала отрицательной: 40-41. «Ельцу» мало что было нужно от этой игры и от концовки сезона в частности. Команда Юрия Адоньева ни при каких раскладах уже не могла подняться выше 7-го места. Более того, если в заключительном туре ельчане не победят на выезде второй состав «молодежки» «Тамбова», то могу опуститься еще на одну строчку вниз. Впрочем, велика ли разница – 7-е место или 8-е? Важно, что «спорт №1» в древнем городе сдает свои позиции по всем фронтам: результаты команды даже в третьем дивизионе падают, зрительский интерес стремится к нулю. На стадионе «Труд», где в лучшие годы «Елец» обыгрывал в Кубке России столичный ЦСКА – 1:0, на последнем домашнем матче сезона собрались всего 500 зрителей – это, если верить протоколу игры, а визуально их было еще меньше – в основном только родственники и друзья футболистов.
Впрочем, «свет в конце тоннеля», возможно, имеется. По информации GOROD48, существует вероятность смены руководства ФК «Елец» и возрождения славы клуба хотя бы на уровне третьего дивизиона.
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Красный-СГАФКСТ
|
25
|
22
|
2
|
1
|
68-11
|
65
|
2
|
Металлург-ОЭМК
|
25
|
20
|
2
|
3
|
96-20
|
62
|
3
|
Локомотив Лс
|
25
|
16
|
5
|
4
|
70-22
|
53
|
4
|
Атом
|
25
|
16
|
5
|
4
|
52-25
|
53
|
5
|
Торпедо Вж
|
25
|
16
|
1
|
8
|
81-52
|
49
|
6
|
Орёл
|
24
|
14
|
4
|
6
|
61-35
|
46
|
7
|
Елец
|
25
|
11
|
3
|
11
|
40-41
|
36
|
8
|
Авангард-М
|
25
|
11
|
1
|
13
|
52-47
|
34
|
9
|
Факел-М
|
25
|
6
|
8
|
11
|
41-41
|
26
|
10
|
Спартак Рс
|
24
|
7
|
3
|
14
|
34-55
|
24
|
11
|
Калуга-М
|
23
|
4
|
2
|
17
|
33-77
|
14
|
12
|
Тамбов-М-2
|
25
|
4
|
2
|
19
|
30-67
|
14
|
13
|
Металлург-М
|
25
|
4
|
2
|
19
|
27-74
|
14
|
14
|
Космонавт
|
25
|
2
|
0
|
23
|
14-132
|
6
Бомбардиры: Сергей Иванов (Металлург-ОЭМК) - 30 (4 с пен.). Дмитрий Губочкин (Торпедо Вж) - 25 (0). Дмитрий Котов (Локомотив Лс) - 23 (2). Василий Мешковский (Красный-СГАФКСТ) - 19 (4). Сергей Сечин (Торпедо Вж) - 18 (6). Александр Молодцов (Елец) - 15 (0).