Общество

8 минут назад

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

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Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото»специально для «Известий».  

Невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. Эти деньги в течение трех лет хранятся на специальном счете, а затем направляются в бюджет.  

По данным «Столото», львиная доля (91,1%) невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей, а самым крупным стал выигрыши в 10 млн рублей, за которым победитель так и не явился. Как объяснили в «Столото», в основном победители не приходят за деньгами, поскольку теряют бумажные билеты.  

Однако психологи считают, что причина невостребованных выигрышей в другом. К примеру, психолог Ольга Максимова уверена, что покупающие лотерейный билет россияне рассчитывают выиграть по максимуму, а небольшую сумму воспринимают как «пощечину». 
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