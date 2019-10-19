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7 минут назад
Липчанам закон не писан - ездят где хотят
"Инфинити" с липецкими номерами возмутил жителей Рязани
Рязанские паблики в "ВКонтакте" наперебой постят фото "Инфинити" с липецкими номерами разъезжающей по улице Почтовой.
Эта улица в Рязани - пешеходная.
Рязанцев возмутил сей факт. ругань в адрес липчанина стоит в соцсетях - отборная.
Впрочем, отметились в Липецкой области и рязанцы совсем недавно. В прошлое воскресенье пьяный житель Рязани на внедорожнике врезался на встречной полосе в другой джип.
Фото Марины Масловой
Эта улица в Рязани - пешеходная.
Рязанцев возмутил сей факт. ругань в адрес липчанина стоит в соцсетях - отборная.
Впрочем, отметились в Липецкой области и рязанцы совсем недавно. В прошлое воскресенье пьяный житель Рязани на внедорожнике врезался на встречной полосе в другой джип.
Фото Марины Масловой