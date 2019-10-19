Липчанам закон не писан - ездят где хотят

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"Инфинити" с липецкими номерами возмутил жителей Рязани

Рязанские паблики в "ВКонтакте" наперебой постят фото "Инфинити" с липецкими номерами разъезжающей по улице Почтовой.

Эта улица в Рязани - пешеходная. 

Рязанцев возмутил сей факт. ругань в адрес липчанина стоит в соцсетях - отборная. 

Впрочем, отметились в Липецкой области и рязанцы совсем недавно. В прошлое воскресенье пьяный житель Рязани на внедорожнике врезался на встречной полосе в другой джип.

Фото Марины Масловой
44
#нарушение #пешеходная зона

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