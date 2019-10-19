Липчанам закон не писан - ездят где хотят

"Инфинити" с липецкими номерами возмутил жителей Рязани

Рязанские паблики в "ВКонтакте" наперебой постят фото "Инфинити" с липецкими номерами разъезжающей по улице Почтовой.



Эта улица в Рязани - пешеходная.



Рязанцев возмутил сей факт. ругань в адрес липчанина стоит в соцсетях - отборная.



Впрочем, отметились в Липецкой области и рязанцы совсем недавно. В прошлое воскресенье пьяный житель Рязани на внедорожнике врезался на встречной полосе в другой джип.



Фото Марины Масловой

