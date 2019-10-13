Происшествия

сегодня, 16:35

В Липецкой области столкнулись два внедорожника

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#дтп
1
В Липецкой области столкнулись два внедорожника

Авария произошла на трассе "Липецк-Чаплыгин"

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На автодороге Липецк-Чаплыгин, в районе Ситовки, произошло лобовое столкновение двух внедорожников.

Водители столкнувшихся иномарок получили серьезные травмы.

На месте происшествия ждут приезда медиков и ГИБДД.
11 1213
#дтп
1

Комментарии (11)

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гость

9 минут назад
Пешеход, щас и пешком страшно ходить, на переходе снесут
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Гость

13 минут назад
Один бухой чтоли
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Машуко

17 минут назад
Опаздывали на тот свет наверное! Там круглосуточно!
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Ука

19 минут назад
Права купили колхозники и быкуют влобовую
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дед

22 минуты назад
Видимо оба бычку включили,проверяли,кто первый отвернет.
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Пешеход

22 минуты назад
Совет всем автолюбителям: Пешком лучше ходите, цельней будете и дольше проживёте!
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Бурый

23 минуты назад
Пьяный председатель совхоза с агрономом столкнулись
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999

24 минуты назад
Думали 2 лоха что на бтр едут,а оказалась фольга
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Гаденыш Стекленев

28 минут назад
На таких авто передвигаются охамевшие от безнаказанности бывшие колхозники. прдавшие квартиру умершей бабки. Или чинуши, не соблюдающие ПДД. Или все вместе.
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Axer105

41 минуту назад
Вот и встретились два китайских автохлама!
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