Происшествия
сегодня, 16:35
В Липецкой области столкнулись два внедорожника
Авария произошла на трассе "Липецк-Чаплыгин"
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На автодороге Липецк-Чаплыгин, в районе Ситовки, произошло лобовое столкновение двух внедорожников.
Водители столкнувшихся иномарок получили серьезные травмы.
На месте происшествия ждут приезда медиков и ГИБДД.
Водители столкнувшихся иномарок получили серьезные травмы.
На месте происшествия ждут приезда медиков и ГИБДД.
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