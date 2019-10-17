Погода в Липецке

сегодня, 17:09

Бабье лето в Липецкой области продолжается

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#потепление
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Бабье лето в Липецкой области продолжается

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления - погода останется теплой и сухой. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём - от +15 до +20 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днём воздух прогреется до +18 градусов. 

День 18 октября был самым теплым в Липецке в 2018 году - 20 градусов тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году - 9 градусов мороза. 
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#потепление
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Комментарии (1)

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XK 002 R

8 минут назад
Лучше бы снегопад прошёл, да и снегом всё засыпало вокруг, а потом ещё и морозами всё сковало бы сибирскими, - вот это было бы действительно хорошая погода!
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