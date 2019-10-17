сегодня, 17:09
Бабье лето в Липецкой области продолжается
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления - погода останется теплой и сухой. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днём воздух прогреется до +18 градусов.
День 18 октября был самым теплым в Липецке в 2018 году - 20 градусов тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году - 9 градусов мороза.
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