Бабье лето в Липецкой области продолжается

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления - погода останется теплой и сухой. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём - от +15 до +20 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днём воздух прогреется до +18 градусов.



День 18 октября был самым теплым в Липецке в 2018 году - 20 градусов тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году - 9 градусов мороза.

