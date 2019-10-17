В России
сегодня, 12:00
Автоинспекция за превышение лимита скорости на платных дорогах
Её могут увеличить до 130 км/ч.
Руководство ГИБДД согласно с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 130 км/ч, заявил на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. По его мнению, при увеличении разрешенной максимальной скорости на платных дорогах не будет ДТП.
- С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч,— утонил Черников. - Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия.
В июне стало известно, что научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Так, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, напоминает РИА Новости.
- С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч,— утонил Черников. - Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия.
В июне стало известно, что научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Так, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, напоминает РИА Новости.