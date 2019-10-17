В России

сегодня, 12:00

Автоинспекция за превышение лимита скорости на платных дорогах

175
#скорость #платная дорога
Автоинспекция за превышение лимита скорости на платных дорогах

Её могут увеличить до 130 км/ч.

Руководство ГИБДД согласно с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 130 км/ч, заявил на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. По его мнению, при увеличении разрешенной максимальной скорости на платных дорогах не будет ДТП.

- С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч,— утонил Черников. - Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия.

В июне стало известно, что научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Так, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, напоминает РИА Новости.
175
#скорость #платная дорога

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пенсионер зарезал молодого рыбака
#убийство #рыбалка
Пенсионер зарезал молодого рыбака

52 минуты назад

В России
Женщины нашли в лесу труп грибника
#пропавшие без вести
Женщины нашли в лесу труп грибника

58 минут назад

В России
Депутаты одобряют увеличение МРОТ на 2020 год
#МРОТ #зарплата
Депутаты одобряют увеличение МРОТ на 2020 год

сегодня, 12:14

В России
Россия направит США ноту протеста
#дипломаты #шпионаж
Россия направит США ноту протеста

сегодня, 12:07

В России
Следователи назвали основную причину смерти пассажиров SSJ
#авиакатастрофа #самолет #Шереметьево
Следователи назвали основную причину смерти пассажиров SSJ

сегодня, 11:51

В России
В школьном туалете нашли мертвую девушку
#самоубийство
В школьном туалете нашли мертвую девушку

сегодня, 11:41

В России