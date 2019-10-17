Бизнес

8 минут назад

Россельхозбанк поддержал первый в истории Липецка международный марафон

67
Россельхозбанк поддержал первый в истории Липецка международный марафон

Первый международный Липецкий марафон прошел в областном центре при поддержке Россельхозбанка в качестве генерального спонсора. Он объединил более 2 000 человек, которые представили 138 городов из 33 субъекта России, а также Казахстана и Великобритании. Работники РСХБ всего региона с семьями и друзьями приняли активное участие в масштабном мероприятии в качестве участников, волонтеров и болельщиков. Хедлайнером марафона выступил прославленный марафонец и бегун на длинные дистанции, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сафронов, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Зыкина, призер Олимпиады по биатлону Иван Черезов. В качестве ведущего масштабного спортивного праздника в Липецке выступил Дмитрий Губерниев.

После открытия стартового городка на Соборной площади в течение дня участники покорили дистанции 3, 10, 21 и 42 километра, для детей были предусмотрены 300- и 600-метровые, не обошлось и без потешного забега костюмированных участников.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина, директор Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Чемыхин, а также почетные гости приняли участие в церемонии награждения победителей среди мужчин и женщин.

«Россельхозбанк» не случайно стал спонсором этих соревнований. Наш Банк всегда рад поддержать мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, тем более, это такое грандиозное событие – международный марафон. На таких мероприятиях буквально заряжаешься энергией и понимаешь, что у всех одинаковые ценности: семья, здоровье и стремление брать все новые и новые высоты. Вклад в развитие спорта мы считаем поддержкой наших клиентов и партнеров, а участие нашего большого дружного коллектива в мероприятии – отличная возможность приобщиться к большому спорту. Ведь спорт формирует такие навыки как целеустремленность, умение не сдаваться и побеждать в любых ситуациях, что очень важно и в бизнесе, и вообще в жизни. Кроме того, у нас сегодня праздник вдвойне – на этой неделе проходит Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Россельхозбанк, как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса, традиционно выступает спонсором мероприятия и представляет экспозицию, на которой посетители выставки могут получить консультации по всему спектру продуктов и услуг Банка», - отметил Алексей Чемыхин.

Завершилось мероприятие на Соборной площади яркой и интересной концертной программой для всех жителей и гостей праздника.

"PR"

67

Еще в рубрике

Мультибрендовый салон «Парус Авто» поможет сравнить автомобили разных марок
#Парус Авто
Мультибрендовый салон «Парус Авто» поможет сравнить автомобили разных марок

сегодня, 08:00

Бизнес
Суперприз от «Юнион» на сумму 1 миллион рублей получила жительница Липецка
#Юнион
Суперприз от «Юнион» на сумму 1 миллион рублей получила жительница Липецка

сегодня, 07:00

Бизнес
Урожай в любых условиях и с любой технологией возделывания!
Урожай в любых условиях и с любой технологией возделывания!

вчера, 11:00

Бизнес
Лето прошло, а скидки остались: где в Липецке найти фабричную шубку по приемлемой цене?
#Кировская меховая фабрика
Лето прошло, а скидки остались: где в Липецке найти фабричную шубку по приемлемой цене?

14.10.2019 08:00

Бизнес
5 шагов к своей квартире
5 шагов к своей квартире

10.10.2019 09:00

Бизнес
Сказочное графство в центре города
#строительство #Глобус Групп
107
Сказочное графство в центре города

09.10.2019 16:00

Бизнес