Россельхозбанк поддержал первый в истории Липецка международный марафон

Первый международный Липецкий марафон прошел в областном центре при поддержке Россельхозбанка в качестве генерального спонсора. Он объединил более 2 000 человек, которые представили 138 городов из 33 субъекта России, а также Казахстана и Великобритании. Работники РСХБ всего региона с семьями и друзьями приняли активное участие в масштабном мероприятии в качестве участников, волонтеров и болельщиков. Хедлайнером марафона выступил прославленный марафонец и бегун на длинные дистанции, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сафронов, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Зыкина, призер Олимпиады по биатлону Иван Черезов. В качестве ведущего масштабного спортивного праздника в Липецке выступил Дмитрий Губерниев.

После открытия стартового городка на Соборной площади в течение дня участники покорили дистанции 3, 10, 21 и 42 километра, для детей были предусмотрены 300- и 600-метровые, не обошлось и без потешного забега костюмированных участников.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина, директор Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Чемыхин, а также почетные гости приняли участие в церемонии награждения победителей среди мужчин и женщин.

«Россельхозбанк» не случайно стал спонсором этих соревнований. Наш Банк всегда рад поддержать мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, тем более, это такое грандиозное событие – международный марафон. На таких мероприятиях буквально заряжаешься энергией и понимаешь, что у всех одинаковые ценности: семья, здоровье и стремление брать все новые и новые высоты. Вклад в развитие спорта мы считаем поддержкой наших клиентов и партнеров, а участие нашего большого дружного коллектива в мероприятии – отличная возможность приобщиться к большому спорту. Ведь спорт формирует такие навыки как целеустремленность, умение не сдаваться и побеждать в любых ситуациях, что очень важно и в бизнесе, и вообще в жизни. Кроме того, у нас сегодня праздник вдвойне – на этой неделе проходит Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Россельхозбанк, как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса, традиционно выступает спонсором мероприятия и представляет экспозицию, на которой посетители выставки могут получить консультации по всему спектру продуктов и услуг Банка», - отметил Алексей Чемыхин.

Завершилось мероприятие на Соборной площади яркой и интересной концертной программой для всех жителей и гостей праздника.



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