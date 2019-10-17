Общество

сегодня, 10:32

Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки

1 1553
#пропавшие без вести
Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки

Полиция уточняет обстоятельства его уходя из дома.

Пропавший вчера в селе Бутырки Грязинского района 11-летний школьник найден.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", 16 октября мальчик ушел из школы и не вернулся домой. Сегодня его нашли в родном селе. 

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области намерены проверить условия проживания ребенка в семье и выяснить приличны его поступка.
1 1553
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

4 минуты назад
Чего там проверять то. Пару небось отхватил , вот и боялся домой идти. Видать часто пары носит, задница еще от прошлой не зажила.
ответить

Еще в рубрике

Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»
#афера
Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»

9 минут назад

Общество
Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву
#пиво
19
Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву

сегодня, 11:01

Общество
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья
#премия #жилье #сироты
29
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья

сегодня, 10:15

Общество
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»
#волк
11
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»

сегодня, 09:38

Общество
В новом доме культуры нашли 40 дефектов
#строительство #тендер
18
В новом доме культуры нашли 40 дефектов

сегодня, 09:05

Общество
В Липецкой области жителей-банкротов становится больше
#банкротство
28
В Липецкой области жителей-банкротов становится больше

вчера, 16:37

Общество