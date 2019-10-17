Общество
сегодня, 10:32
Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки
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Полиция уточняет обстоятельства его уходя из дома.
Пропавший вчера в селе Бутырки Грязинского района 11-летний школьник найден.
Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", 16 октября мальчик ушел из школы и не вернулся домой. Сегодня его нашли в родном селе.
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области намерены проверить условия проживания ребенка в семье и выяснить приличны его поступка.
Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", 16 октября мальчик ушел из школы и не вернулся домой. Сегодня его нашли в родном селе.
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области намерены проверить условия проживания ребенка в семье и выяснить приличны его поступка.
1 1553
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