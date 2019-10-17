Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки

Полиция уточняет обстоятельства его уходя из дома.

Пропавший вчера в селе Бутырки Грязинского района 11-летний школьник найден.



Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", 16 октября мальчик ушел из школы и не вернулся домой. Сегодня его нашли в родном селе.



Сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области намерены проверить условия проживания ребенка в семье и выяснить приличны его поступка.

