Ремонт пути изменит схему движения трамвая №1 и временно отменит №5

В связи с работами по замене рельс и шпал трамвайного пути на участках: НЛМК – Трест «Липецкстрой» и «Краснозаводская - ЛТЗ» с 10:00 до окончания работ (ориентировочно до 14:00):

15, 22, 29 октября 2019 года движение трамваев маршрута № 1 «Центральный рынок – ДП 6» будет организовано по двум схемам:

- «Центральный рынок – 21 микрорайон» в количестве 8 единиц трамваев.

- «ДП 6 - ул.Чехова» в количестве 1 единицы.

17, 24, 31 октября 2019 года движение трамваев маршрута №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет временно прекращено.



После завершения работ обслуживание трамвайных маршрутов № 1 и № 5 будет осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



