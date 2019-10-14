сегодня, 15:28
Ремонт пути изменит схему движения трамвая №1 и временно отменит №5
В связи с работами по замене рельс и шпал трамвайного пути на участках: НЛМК – Трест «Липецкстрой» и «Краснозаводская - ЛТЗ» с 10:00 до окончания работ (ориентировочно до 14:00):
- «Центральный рынок – 21 микрорайон» в количестве 8 единиц трамваев.
- «ДП 6 - ул.Чехова» в количестве 1 единицы.
17, 24, 31 октября 2019 года движение трамваев маршрута №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет временно прекращено.
После завершения работ обслуживание трамвайных маршрутов № 1 и № 5 будет осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям, сообщает пресс – служба администрации Липецка.
Кристина