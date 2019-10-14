Происшествия

19 минут назад

В результате погони полицейские задержали ранее судимого липчанина

1 618
#погоня
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В результате погони полицейские задержали ранее судимого липчанина

Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Как уже сообщал GOROD48, ночью в ходе погони полицейские загнали в тупик на улице 8 Марта автомобиль Hyundai и задержали одного из тех, кто убегал на нем от стражей правопорядка.

Как стало известно GOROD48 от источника в УМВД РФ по Липецку, дело было так. Заполночь, проезжая по площади Победы, наряд ДПС обратил внимание на конфликтующую группу мужчин у ресторана «Де Бассус» (в воскресенье ресторан работает до 24.00). Стражи правопорядка попытались предотвратить драку. Увидев полицейских, несколько человек запрыгнули в иномарку и попытались скрыться с места инцидента. Патрульные кинулись за автомобилем в погоню.

Далеко уехать беглецам не удалось: их машина, юркнув во дворы 13-го микрорайона, у дома № 24/2 была вынуждена остановиться у штабеля железобетонных плит.

Очевидно, полицейские не церемонились с теми, кто оказал им неподчинение. Судя по оторванному наружному зеркалу заднего вида и разбитым стеклам иномарки, захват был жестким. Более того, у жителей дома, где случилась стычка, сложилось впечатление о выстрелах, а увидев с балконов лежащего на земле человека, кто-то решил, что он застрелен.

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Полицейским удалось задержать одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление липчанин. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям. Также начата служебная проверка, которая даст оценку действиям полицейских.
1 618
#погоня
1

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11 минут назад
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