В Добровском районе под колесами автомобиля погиб 70-летний пенсионер

За выходные на дорогах Липецкой области произошло несколько серьезных аварий

11 октября в Усманском районе в десять часов утра на улице Энгельса произошло столкновение автомобилей «Лада-Гранта» под управлением 64-летней женщины и «Фольксвагена» с 48-летней женщиной за рулем. По предварительным данным причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда. В ДТП пострадали оба водителя и 4-летняя пассажирка иномарки. С травмами их доставили в больницу.



Тогда же в Задонском районе на платном участке трассы «Дон» произошло столкновение БМВ под управлением 27-летнего мужчины и двигавшегося в попутном направлении автобусом «Сетра» с 33-летним водителем за рулем. Причиной столкновения по предварительным данным стало нарушение дистанции до движущегося впереди транспортного средства. В ДТП пострадали водитель и четыре пассажира легковой иномарки – с травмами их доставили в больницу.



В тот же день в Добровском районе в селе Борисовка около семи часов вечера на улице Большак ВАЗ-2115 с 20-летним водителем допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате мужчина погиб на месте. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали.



12 октября в Грязинском районе в селе Фащевка в половине восьмого вечера на улице Зеленой 15-летний мотоциклист вне пешеходного перехода допустил наезд на 38-летнего пешехода, который с травмами госпитализирован. На одежде мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.



В тот же день в Лебедянском районе около девяти часов утра на автотрассе Становое – Троекурово – Лебедянь произошло столкновение автомобилей «Хендай» под управлением 24-летнего парня и «Тойоты» с 24-летним водителем за рулем. По предварительным данным столкновение произошло из-за выезда на полосу встречного движения. В ДТП пострадали оба водителя и две пассажирки «Тойоты» - с травмами их доставили в больницу.



13 октября в Липецке около трех часов дня на трассе Орел – Тамбов грузовик «Скания» под управлением 40-летнего водителя допустил наезд на стоящий «Дэу-Нексия» с 38-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали водитель и два пассажира легковой иномарки – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. После оказания помощи они были отпущены. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло им избежать более серьезных травм.



В тот же день в Грязях вечером в начале шестого на улице Революции 1905 года 34-летний водитель ВАЗ-2115 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 11-летнего мальчика. Он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2934 нарушения правил дорожного движения, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

