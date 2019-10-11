сегодня, 08:21
Швейцарский завод откроют в Ельце
ООО «Сингента Продакшн», специализирующееся на выпуске средств защиты растений и семеноводста, начнет производить продукцию в 2021 году.
- Объем планируемых инвестиций – 1,6 млрд рублей, завод построят в 2021 году, - подчеркнули в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».
Швейцарская компания Syngenta позиционирует себя одним из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Штаб-квартира компании находится в Базеле (Швейцария). Более 27 тысяч сотрудников компании работают в 90 странах мира.
Кстати, в ноябре 2019 планируется запуск еще одного предприятия на территории елецкой экономзоны. Китайский «Шанс Энтерпрайз» так же нацелен на выпуск гербицидов.
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