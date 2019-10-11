Экономика

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Швейцарский завод откроют в Ельце

36 740
#ОЭЗ "Липецк"
Швейцарский завод откроют в Ельце

ООО «Сингента Продакшн», специализирующееся на выпуске средств защиты растений и семеноводста, начнет производить продукцию в 2021 году.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе особой экономической зоны «Липецк», 24 октября в Елецком районе заложат первый камень в основании швейцарского завода «Сингента Продакшн». В настоящее время уже идет подготовка земельного участка под будущую стройку. На производстве средств защиты растений и семеноводства трудоустроят около 40 работников. 

- Объем планируемых инвестиций – 1,6 млрд рублей, завод построят в 2021 году, - подчеркнули в пресс-службе ОЭЗ «Липецк». 

Швейцарская компания Syngenta позиционирует себя одним из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Штаб-квартира компании находится в Базеле (Швейцария). Более 27 тысяч сотрудников компании работают в 90 странах мира.

Кстати, в ноябре 2019 планируется запуск еще одного предприятия на территории елецкой экономзоны. Китайский «Шанс Энтерпрайз» так же нацелен на выпуск гербицидов.

36 740
#ОЭЗ "Липецк"

Комментарии (36)

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гость

1 минуту назад
гость, из ГЕНСЕКОВ ? НЕ ?
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Навальный

1 минуту назад
гость, я тебя по-разному могу
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гость

1 минуту назад
а то опять , Аксёнова и КО , изберут ! ПОДАВЛЯЮЩИМ БОЛЬШИНСТВОМ !
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гость

2 минуты назад
Навальный, не сомневаюсь. По сабачьи.
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гость

2 минуты назад
ты лучше о выборах в 2020 и 2021 , которые будут проходить в Липецке, думай , ВЛАСТЬ уже по сути начала предвыборную компанию , а остальные ?
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гость

4 минуты назад
Юрок Алтушок., ну , привлекай инвестиции для других производств , делов-то !
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Навальный

5 минут назад
гость, я на тебя могу помочиться ватное быдло
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Юрок Алтушок.

5 минут назад
На этом заводе трудоустроют 40 человек, а травить будут весь Елец.
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гость

6 минут назад
Советскую власть упоминают , а откуда ГЕНСЕКИ берутся , нет ! ЧУДЕСА !
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гость

7 минут назад
Навальный,(он же Перри Мейсон) а ты помоЧись на хамон из мавзолея.
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