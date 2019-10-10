В Липецке участковые уполномоченные полиции раздали горожанам рецепты от мошенничества

В Левобережном округе Липецка участковые уполномоченные полиции встретились с пенсионерами. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Во время встречи полицейские рассказали о способах обмана, которые используют мошенники.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, чтобы информация о встрече осталась в памяти надолго, а главное стала полезной, полицейские раздали липчанам «рецепты». Именно так МВД России и Пенсионный фонд Российской Федерации назвали памятку, разработанную совместными усилиями. В рецепте можно увидеть симптомы, указывающие на появление в жизни человека мошенников, определить диагноз и получить рекомендации.



В беседе с жителями полицейские разъяснили, как нужно вести себя, если на телефон поступил звонок о якобы попавшем в беду родственнике. Предупредили, что не следует открывать дверь незнакомым людям и впускать их в жилище.



