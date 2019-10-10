Общество

28 минут назад

В Липецке участковые уполномоченные полиции раздали горожанам рецепты от мошенничества

4 204
#мошенничество
В Липецке участковые уполномоченные полиции раздали горожанам рецепты от мошенничества
В Левобережном округе Липецка участковые уполномоченные полиции встретились с пенсионерами. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Во время встречи полицейские рассказали о способах обмана, которые используют мошенники.  

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, чтобы информация о встрече осталась в памяти надолго, а главное стала полезной, полицейские раздали липчанам «рецепты». Именно так МВД России и Пенсионный фонд Российской Федерации назвали памятку, разработанную совместными усилиями. В рецепте можно увидеть симптомы, указывающие на появление в жизни человека мошенников, определить диагноз и получить рекомендации.

В беседе с жителями полицейские разъяснили, как нужно вести себя, если на телефон поступил звонок о якобы попавшем в беду родственнике. Предупредили, что не следует открывать дверь незнакомым людям и впускать их в жилище.

4 204
#мошенничество

Комментарии (4)

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Главный рецепт

7 минут назад
Голосовать против мошенников едерастов!!!
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Пенсионер

10 минут назад
Извиняюсь спросить у этих кто раздаёт эти памяти; А ВЫ ПРОБОВАЛИ ДОЗВАНИТСЯ ДО ГОРГАЗА, ЖЕКА,И ДРУГИХ СТРУКТУР, если коснётся что либо из перечисленного в инструкции? ГОРГАЗА ; если у вас запах газа нажмите кнопку1 если надо вызвать мастера кнопку2 и так можно слушать пока не кончится набор цифр. Это выяснить что либо у них. Такая же ситуация с жеком ( не кто не берё трубку) или постоянно занято. Дольше перечислять? И так почти везде . И что либо выяснить по телефону не представляется возможным ( в необходимой обстановке).
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LIDIJA,

16 минут назад
зоошиза, заткнись.
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LIDIJA

19 минут назад
ПУСТЬ ЛУЧШЕ РАЗДАЮТ КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ТЕРБУНСКОГО МАНЬЯКА УЛЬШИНА И СИТИПЛЮС. УБИЙЦЫ РАЗГУЛИВАЮТ ПО ОБЛАСТИ И ГОРОДУ.
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