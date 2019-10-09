В России

10 минут назад

Маньяк напал на девочку в продуктовом магазине

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#магазин #извращенец
Маньяк напал на девочку в продуктовом магазине

Извращенца спугнули покупатели.

Камеры наблюдения засняли мужчину, который приставал к старшекласснице в магазине в Башкирии, сообщает ГТРК. Факт домогательства к девушке произошел вечером 6 октября в городе Октябрьский, в магазине «Атлантис» на улице Герцена. В одном из магазинов неизвестный мужчина средних лет совершил в отношении 15-летней школьницы действия сексуального характера.


Очевидцы сообщают, что он «лапал девчушку и, если бы его не отпугнули, неизвестно, чем бы это закончилось». С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. В настоящий момент составлен портрет подозреваемого, мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленник средних лет.
44
#магазин #извращенец

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