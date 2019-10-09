В России
10 минут назад
Маньяк напал на девочку в продуктовом магазине
Извращенца спугнули покупатели.
Камеры наблюдения засняли мужчину, который приставал к старшекласснице в магазине в Башкирии, сообщает ГТРК. Факт домогательства к девушке произошел вечером 6 октября в городе Октябрьский, в магазине «Атлантис» на улице Герцена. В одном из магазинов неизвестный мужчина средних лет совершил в отношении 15-летней школьницы действия сексуального характера.
Очевидцы сообщают, что он «лапал девчушку и, если бы его не отпугнули, неизвестно, чем бы это закончилось». С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. В настоящий момент составлен портрет подозреваемого, мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленник средних лет.
Очевидцы сообщают, что он «лапал девчушку и, если бы его не отпугнули, неизвестно, чем бы это закончилось». С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. В настоящий момент составлен портрет подозреваемого, мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленник средних лет.