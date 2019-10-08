Общество

15 минут назад

В Липецке закрасят антисемитское граффити

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#вандализм
В Липецке закрасят антисемитское граффити

Оно украшает остановку общественного транспорта с июля.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница поселка ЛТЗ. Ее возмутило антисемитское граффити на стене у остановки общественного транспорта.

- Оскорбительный рисунок тут уже давно. Но никто на это безобразие не обращает внимания. А ведь рядом церковь, школа, - говорит женщина.

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Действительно, граффити здесь уже давно. Судя по страничке музыкальной группы "Дивизион 87" "ВКонтакте", часть текста которой ее липецкие фанаты написали на стене у остановки, нарисована она еще в июле. Почему же его до сих пор не закрасили?

- В компетенции нашего учреждения - уборка общественных пространств города. Стены жилых домов очищают от рисунков и надписей управляющие компании, стены заборов и промпредприятий - их владельцы. О рисунках на стенах забора вокруг промплощадки бывшего завода ЛТЗ мы узнали от вас только сегодня. Сегодня же это граффити мы уберем, - сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Алексей Огневой.

152
#вандализм

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