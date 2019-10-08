Общество
11 минут назад
Вокруг «Рошена» - новый скандал
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На этот раз липецкая кондитерская фабрика экс-президента Украины стала разменной монетой в торгах по «формуле Штайнмайера».
Ряд СМИ Украины сообщил о том, что липецкая кондитерская фабрика пятого президента Украины Петра Порошенко частично возобновила свою работу. Так, в новостях сказано, что «6 октября выходят люди на фабрику, моют линии, готовят к запуску. 7-8 у нас будет постепенный запуск на фабрике. Вторая производственная площадка запускается 13 октября. Работники выйдут мыть линии и готовить их к запуску в воскресенье, 12 октября». Об этом, мол, СМИ сообщил представитель фабрики.
Однако из таких сообщений следует, что это фейк хотя бы потому, что 12 октября - это суббота (понятно, что Украина - «цэевропа», но не настолько же, чтобы в двух сопредельных странах не совпадали календари!). Во-вторых, в сентябре этого года Басманный районный суд Москвы в рамках вялотекущего уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2015 года Следственным комитетом по якобы имевшемуся факту мошеннического хищения 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость при строительстве третьей производственной площадки ОАО «ЛКФ «Рошен», вновь продлил арест активов липецкой промплощадки корпорации «Рошен» до декабря.
- Да, это фейк. Ряд украинских СМИ в понедельник просто продублировали ряд новостей о липецком «Рошене» за октябрь 2014 года, чем ввели своих читателей в заблуждение. Вызвано это текущим политическим процессом в Украине. В частности, участием экс-президента Украины Петра Порошенко, ныне лидера фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде, в недавних протестах на Майдане против участия Украины в «формуле Штайнмайера», предполагающей проведение на территории ДНР и ЛНР выборов в местные органы власти. Очевидно, фейковые новости о возобновлении работы липецкой кондитерской фабрики «Рошен» - это чье-то желание вызвать негативные эмоции читателей при упоминании фамилии бывшего владельца липецкой кондитерской фабрики, - прокомментировал ситуацию GOROD48 из Киева гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков.
Напомним, что вокруг полностью прекратившей всякую деятельность весной 2017 года фабрики «Рошен» в Липецке постоянно вспыхивают скандалы. Так, в феврале того же года в Интернете появились новости о бензапирене в конфетах российского производства. В июне 2017-го конфеты «Рошена» «Бешеная пчелка» объявили содержащими наркотики. В сентябре 2018 года информагентства Украины и России наперебой писали о возобновлении работы липецкой кондитерской фабрики «Рошен», в частности ставшей выпускать «Киевский торт»…
P.S. «Формула Штайнмайера» - механизм реализации ряда положений Минского протокола . Была предложена в 2016 году участником «нормандской четвёрки» министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Первоначально предполагала вступление в силу Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» после проведения на этой территории выборов в соответствии с украинским законодательством и признания их Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе честными и свободными. 1 октября Контактная группа по Донбассу утвердила в письменном виде единую редакцию «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, которое должно начаться 7 октября. Петр Порошенко эту формулу активно критикует.
Однако из таких сообщений следует, что это фейк хотя бы потому, что 12 октября - это суббота (понятно, что Украина - «цэевропа», но не настолько же, чтобы в двух сопредельных странах не совпадали календари!). Во-вторых, в сентябре этого года Басманный районный суд Москвы в рамках вялотекущего уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2015 года Следственным комитетом по якобы имевшемуся факту мошеннического хищения 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость при строительстве третьей производственной площадки ОАО «ЛКФ «Рошен», вновь продлил арест активов липецкой промплощадки корпорации «Рошен» до декабря.
- Да, это фейк. Ряд украинских СМИ в понедельник просто продублировали ряд новостей о липецком «Рошене» за октябрь 2014 года, чем ввели своих читателей в заблуждение. Вызвано это текущим политическим процессом в Украине. В частности, участием экс-президента Украины Петра Порошенко, ныне лидера фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде, в недавних протестах на Майдане против участия Украины в «формуле Штайнмайера», предполагающей проведение на территории ДНР и ЛНР выборов в местные органы власти. Очевидно, фейковые новости о возобновлении работы липецкой кондитерской фабрики «Рошен» - это чье-то желание вызвать негативные эмоции читателей при упоминании фамилии бывшего владельца липецкой кондитерской фабрики, - прокомментировал ситуацию GOROD48 из Киева гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков.
Напомним, что вокруг полностью прекратившей всякую деятельность весной 2017 года фабрики «Рошен» в Липецке постоянно вспыхивают скандалы. Так, в феврале того же года в Интернете появились новости о бензапирене в конфетах российского производства. В июне 2017-го конфеты «Рошена» «Бешеная пчелка» объявили содержащими наркотики. В сентябре 2018 года информагентства Украины и России наперебой писали о возобновлении работы липецкой кондитерской фабрики «Рошен», в частности ставшей выпускать «Киевский торт»…
P.S. «Формула Штайнмайера» - механизм реализации ряда положений Минского протокола . Была предложена в 2016 году участником «нормандской четвёрки» министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Первоначально предполагала вступление в силу Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» после проведения на этой территории выборов в соответствии с украинским законодательством и признания их Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе честными и свободными. 1 октября Контактная группа по Донбассу утвердила в письменном виде единую редакцию «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, которое должно начаться 7 октября. Петр Порошенко эту формулу активно критикует.
212