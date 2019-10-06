Единая дежурная диспетчерская служба Ельца серьезно модернизирована

В рамках пилотного проекта и обновления после реконструкции здания единой дежурной диспетчерской службы города Ельца которое входит в состав МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» прошло торжественное открытие, приуроченное к 87-летию Гражданской обороны России.

На церемонии открытия обновленной ЕДДС Ельца честь разрезать красную ленту получили - заместитель руководителя Федерального агентства связи Игорь Чурсин, заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников. Так же на церемонии присутствовали почетные гости: глава города Ельца Евгений Боровских, советник генерального директора ФГУП РСВО Евгений Науменко и главный конструктор ФГУП РСВО Сергей Плясунов.



В рамках пилотного проекта обновлённая система обеспечения жизнедеятельности и оповещения получила новейшее ПО, камеры с возможностью распознавания лиц, новейшую метеостанцию способную точно улавливать все изменения погодных условий и комплексную систему громкоговорителей для оповещения населения о различных рисках.



Единая дежурная диспетчерская служба города Ельца осуществляет следующие функции: осуществляется прием информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях от физических и юридических лиц по единому многоканальному номеру 112 с возможностью немедленного переключения на любую из имеющихся в городе Ельце службу экстренного реагирования (противопожарная служба, полиция, скорая помощь, газовая служба, водоканал, тепловые сети, электрические сети);

организуется контроль исполнения обращений физических и юридических лиц с последующим докладом руководству города о результатах проведенных мероприятий; постоянно ведется контроль противопожарного состояния социально-значимых объектов города, объектов с массовым пребыванием людей (школы, детские сады, учреждения культуры, больницы, поликлиники, крупные торговые предприятия); ежедневно во все заинтересованные службы города, включая жилищные управляющие компании, телерадиокомпанию «Елец», Елецкую телерадиокомпанию, потенциально опасные объекты передаетюся оперативный прогноз, метеоконсультации, экстренные метеосообщения на следующие сутки с перечнем рекомендуемых превентивных мероприятий; при необходимости проводится оповещение о чрезвычайных ситуациях руководящего состава города и крупных предприятий посредством передачи в автоматическом циркулярном режиме речевых сообщений или коротких SMS сообщений; в тестовом режиме ведется работа системы «Мобильный спасатель», с помощью которой попавший в беду человек с помощью одной кнопки современного мобильного телефона может отправить тревожное сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Получив такое сообщение, оператор ЕДДС определяет номер телефона, место, откуда поступил тревожный сигнал и направляет к месту возможного происшествия службы экстренного реагирования.

