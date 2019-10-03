Общество
58 минут назад
Секс-символ ТВ устроила фотосессию в Липецке
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Анфиса Чехова зазывала «липетчан» в театр.
Известная украинская и российская телеведущая, актриса и секс-символ ТВ Анфиса Чехова вчера устроила фотосессию в Липецке. Женщина сделала несколько снимков возле театра имени Толстого, где вечером проходил спектакль с ее участием. Актриса своим постом приглашала «Липетчан или Липечей» на постановку.
Подписчики Чеховой поставили более 7 000 «лайков» ее снимкам из Липецка. Многие благодарили ее за красочные фото- Чехова выбрала контрастную для осенних красок одежду – и интересовались, где она приобрела гардероб. Также подписчики исправили актрису, указав, как правильно называть жителей Липецка.
Подписчики Чеховой поставили более 7 000 «лайков» ее снимкам из Липецка. Многие благодарили ее за красочные фото- Чехова выбрала контрастную для осенних красок одежду – и интересовались, где она приобрела гардероб. Также подписчики исправили актрису, указав, как правильно называть жителей Липецка.
14 1723
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ВАУ, Анфиса!
антихохол
Перри Мейсон
ттт
Липетчан или Липечей
Очевидно !
Москва / Липецк
Личи
Не знаю