Секс-символ ТВ устроила фотосессию в Липецке

Анфиса Чехова зазывала «липетчан» в театр.

Известная украинская и российская телеведущая, актриса и секс-символ ТВ Анфиса Чехова вчера устроила фотосессию в Липецке. Женщина сделала несколько снимков возле театра имени Толстого, где вечером проходил спектакль с ее участием. Актриса своим постом приглашала «Липетчан или Липечей» на постановку.Подписчики Чеховой поставили более 7 000 «лайков» ее снимкам из Липецка. Многие благодарили ее за красочные фото- Чехова выбрала контрастную для осенних красок одежду – и интересовались, где она приобрела гардероб. Также подписчики исправили актрису, указав, как правильно называть жителей Липецка.