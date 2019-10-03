Общество

58 минут назад

Секс-символ ТВ устроила фотосессию в Липецке

14 1723
#Анфиса Чехова #соцсети
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Анфиса Чехова зазывала «липетчан» в театр.

Известная украинская и российская телеведущая, актриса и секс-символ ТВ Анфиса Чехова вчера устроила фотосессию в Липецке. Женщина сделала несколько снимков возле театра имени Толстого, где вечером проходил спектакль с ее участием. Актриса своим постом приглашала «Липетчан или Липечей» на постановку.



Подписчики Чеховой поставили более 7 000 «лайков» ее снимкам из Липецка. Многие благодарили ее за красочные фото- Чехова выбрала контрастную для осенних красок одежду – и интересовались, где она приобрела гардероб. Также подписчики исправили актрису, указав, как правильно называть жителей Липецка.
14 1723
#Анфиса Чехова #соцсети
2

Комментарии (14)

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48

1 минуту назад
Да уж! Культуру в массы! Приехала денежек заработать, билеты ведь не дешевые! А правильно назвать жителей города липчанами - ума не хватило! Если же это шутка юмора - то очень плоская и пошлая! Жаль людей, купивших билеты на эту фифу! Наши актеры ничуть не хуже заезжих гастролеров!!!
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ВАУ, Анфиса!

3 минуты назад
Какие у нее дойчандры !!!!!!
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антихохол

10 минут назад
ЛипчанИны..так лучше..а проще колхозаны бл....!!
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Перри Мейсон

25 минут назад
Бредик крышует драматический театр
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ттт

26 минут назад
насчет одежды не понял, чета все какое то невзрачное и бесформенное. Да и "звезда" так себе ....
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Липетчан или Липечей

27 минут назад
На каком заборе прочитали, что она секс символ?
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Очевидно !

28 минут назад
Ни символа ,ни секса!,КолхозаАнку притянул колхоз.
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Москва / Липецк

30 минут назад
Быдланская Россия, Каким сраным ветром эту корову сюда задуло ?!.
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Личи

37 минут назад
Жеесть. Зачем так позориться. Открыла бы инет и прочитала как правильно. А плащ ее наверняка немалых денег стоит, но выглядит как совок, ужс.
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Не знаю

41 минуту назад
Привет от нас москвичанке! Или москвачукче?
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