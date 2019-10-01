Происшествия

46 минут назад

73-летний пенсионер из Хлевного спаивал школьниц

8 919
73-летний пенсионер из Хлевного спаивал школьниц

Не исключено, что старик страдает сексуальным расстройством.

За нездоровый интерес к школьницам в разработке полицейских находится 73-летний пенсионер. За короткий период пенсионер пытался наладить с тремя знакомыми несовершеннолетними девушками «взрослые» отношения. Он катал девочек в автомобиле, угощал вином и сигаретами.

Одинаково заканчивались предложения пенсионера об интимной близости. Девочки всякий раз выбегали из машины, но по разным причинам не обращались за помощью ни к родным, ни в полицию. О поведении старика в правоохранительных органах узнали случайно. Бабушка одной из девочек прочитала в телефоне странное СМС-сообщение, и написала заявление в полицию.

Как стало известно GOROD48, пенсионер, будет привлечен к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ). Мужчине грозит штраф от 1,5 до трех тысяч рублей. Кроме того, медики выясняют не страдает ли он расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии.

Специально для GOROD48 ситуацию в Хлевном прокомментировала сексолог, специалист-психоаналитик Европейской конфедерацией психоаналитической психотерапии Любовь Заева:

- В старости у многих пожилых людей, то, что находилось в зачатке, либо мало выражено начинает принимать реальные формы. У многих снижается контроль над своим поведением, они неадекватно оценивают себя и других. В итоге пожилые люди оказываются в сфере внимания правоохранительных органов.
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Комментарии (8)

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Hedgehog

3 минуты назад
Интересно, что бы он делал, если кто нибудь согласился?
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Двид Наумович Томбак

8 минут назад
красава дедок! хотел хоть на последок пожить красиво! надо было только выбирать студенток, птушниц каких-нибудь! те за бухло и сигаретки даже сплевывать не будут
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Гость

9 минут назад
Любви все возрасты покорны!)
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Маруся

13 минут назад
А если б педофил был не стариком, то сразу бы посадили. А перед этим старым мухомором еще расшаркиваться будем.
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наследство

25 минут назад
Маркся Климова, у него самый репродуктивный возраст и о-го-го всего. Чего нет у некоторых
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Маркся Климова

28 минут назад
От таких отбросов избавляться надо, расстреливать! А не штрафовать, и тем более, сажать!
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бабка и пихто

32 минуты назад
Логика, нормальный мужик. Жаль мы постарели рано
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Логика

34 минуты назад
были бы у него миллионы и миллиарды, ну или известный как Гордон, девки сами бы вешались...а так извращенец конечно
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