73-летний пенсионер из Хлевного спаивал школьниц

Не исключено, что старик страдает сексуальным расстройством.



За нездоровый интерес к школьницам в разработке полицейских находится 73-летний пенсионер. За короткий период пенсионер пытался наладить с тремя знакомыми несовершеннолетними девушками «взрослые» отношения. Он катал девочек в автомобиле, угощал вином и сигаретами.



Одинаково заканчивались предложения пенсионера об интимной близости. Девочки всякий раз выбегали из машины, но по разным причинам не обращались за помощью ни к родным, ни в полицию. О поведении старика в правоохранительных органах узнали случайно. Бабушка одной из девочек прочитала в телефоне странное СМС-сообщение, и написала заявление в полицию.



Как стало известно GOROD48, пенсионер, будет привлечен к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ). Мужчине грозит штраф от 1,5 до трех тысяч рублей. Кроме того, медики выясняют не страдает ли он расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии.



Специально для GOROD48 ситуацию в Хлевном прокомментировала сексолог, специалист-психоаналитик Европейской конфедерацией психоаналитической психотерапии Любовь Заева:



- В старости у многих пожилых людей, то, что находилось в зачатке, либо мало выражено начинает принимать реальные формы. У многих снижается контроль над своим поведением, они неадекватно оценивают себя и других. В итоге пожилые люди оказываются в сфере внимания правоохранительных органов.

