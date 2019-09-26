В Липецкой области без электричества остались 194 организации

Ограничение поставок электроэнергии вводит Липецкая энергосбытовая компания. Причина: неоплаченные счета

В Липецке из-за долгов в очередной раз обесточили крупный торгово-развлекательный центр с кинотеатром. Владелец здания из месяца в месяц не платит по счетам вовремя и постоянно доводит дело до ограничения. В последний раз долг за электричество достиг 1,2 млн руб. Чтобы бизнесмен не «кредитовался» за счет Липецкой энергосбытовой компании, в соответствии с законодательством ему начислили пени за просрочку платежей, неустойка составила 300 тыс. рублей, а здание вновь обесточили.

Долгов за электричество наделал и липецкий завод по обработке и утилизации пластика. Сроки оплаты счетов владелец нарушает с июля прошлого года, сейчас на счету компании задолженность в 398 тыс. рублей. Бизнесмену объяснили последствия отказа от оплаты счетов: начисление пени по ставке дорогого банковского кредита - 20% годовых, введение ограничения поставки электроэнергии, судебная тяжба и, наконец, банкротство, но с долгами он так и не рассчитался. В последних числах августа завод обесточили, предприятие простаивает без прибыли практически месяц.

«Всего с начала года мы направили должникам 1 700 уведомлений о введении ограничения. Большинство из них не стали дожидаться, когда в офисе или на предприятии погаснет свет, и вернули 120 млн руб. долгов. 194 организации обесточили, это чуть больше 1% от всех клиентов Липецкой энергосбытовой компании. Среди них предприятие по производству меда, животноводческая ферма, автомастерская, гаражный кооператив, строительная фирма. Сразу после отключения они выплатили 16 млн руб. долгов. И только единицы до сих пор находятся без электроэнергии. В очередной раз это доказывает, что у компаний есть средства на оплату счетов, и основной причиной образования долгов остаются ошибки в организации платежей», - прокомментировал ситуацию с неплатежами Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

В отличие от граждан, организации оплачивают электричество трижды в месяц: 30% от стоимости электроэнергии выплачивается до 10 числа текущего месяца, 40% - до 25 числа, оставшаяся стоимость рассчитывается по показаниям приборов учета и оплачивается до 18 числа месяца, следующего за расчетным. Достаточно пропустить хотя бы один из трех обязательных платежей, чтобы остаться без электричества. «Только высокая собираемость платежей за электроэнергию помогает обеспечивать своевременное и полное финансирование электростанций, которые вырабатывают электричество, и компаний, обслуживающих линии электропередачи, для того, чтобы они могли покупать топливо, проводить ремонты и безаварийно работать», - добавил Андрей Коновалов.



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