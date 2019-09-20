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Устинова отпустили

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#устинов #митинги
Устинова отпустили

Генпрокуратура запросила освобождение.

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября). Устинов лично на заседании не присутствовал — связь с ним осуществлялась по видеоконференции, пишет «Коммерсант». Как заявила на суде представитель прокуратуры Зверева, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия». Осужденный покинет изолятор до конца дня.

Генеральная прокуратура попросила освободить актера из СИЗО под подписку о невыезде в связи с поручительством руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина и положительными характеристиками. Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова, напоминает ТАСС

16 сентября актер Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд оставил без внимания ключевое доказательство защиты — видеозапись задержания господина Устинова. Из нее, по версии адвоката Дмитрия Чешкова «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа» на несогласованной акции протеста 3 августа. Павел Устинов также настаивал на своей невиновности и в последнем слове просил суд «о благоразумии».
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#устинов #митинги

Комментарии (1)

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Отпетушитель

31 минуту назад
отпустили или опустили?
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