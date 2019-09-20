Происшествия

сегодня, 09:43

Вор хранил украденный металлолом у школы

11 576
#кража #металлолом
Вор хранил украденный металлолом у школы

Мужчина устроил возле здания схрон своей добычи.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Безработного мужчину с одним классом образования, отца четверых детей привлекли к ответственности за кражу.

Установлено, что злоумышленник украл рельсы. Пьяный мужчина в ночь с 8 на 9 апреля украл металлолом, сложенный у дома №8 на Первой Конной улице в Грязях. Вору удалось украсть 220 кг лома черного металла. Мужчина не сразу понес добычу в скупку, а устроил схрон металлолома под стенами школы № 12. Позже вор вернулся за ломом и распорядился им по собственному усмотрению.

Суд принял решение прекратить уголовное дело. Обоснование - подсудимый возместил моральный и материальный вред. Кроме того, два украденных рельса вернули законному владельцу.
11 576
#кража #металлолом

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Инопланетянин

3 минуты назад
Один клас образование. А кто научилему детей делать?
ответить

Житель

7 минут назад
Интересно где настоящий хозяин приобрел эти рельсы ...
ответить

игп

14 минут назад
Мои братья украинцы ходят воровать трезвыми
ответить

Правосудию

26 минут назад
А цыган, которые воруют металл и кошельки, сажать не нужно, они хорошие
ответить

Епаное правосудие

44 минуты назад
Опять цыга отмазался-как в ТРЦ Европа.А судьи кто? Вы сажайте властную продажную чепуху,которые ущерб народу наносят.
ответить

Серый

50 минут назад
А откуда информация про один класс образования?
ответить

1 класс образования, 4 детей?

51 минуту назад
Походу,грязнорылый цыга.Путин здесь не причём.
ответить

Пропаганда

54 минуты назад
Или ты глупый коммуняка и тебе все равно, что писать, лишь бы тявкнуть?
ответить

Справедливому

56 минут назад
Правильно, нужно было ещё и денег ему дать - пусть и дальше не работает, пьёт и ворует
ответить

Справедливый

57 минут назад
Если в Грязях нет работы с хорошим заработком, а людям надо кормить семьи. ЧТО ЖЕ ДУМАЮТ ВЛАСТИ И МЭРИЯ!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В столкновении «Лады» с автобусом погибла женщина-водитель
#авария #ГИБДД
2
В столкновении «Лады» с автобусом погибла женщина-водитель

сегодня, 09:41

Происшествия
Вандалы испортили оленя в «Быхановом саду»
#вандалы #Быханов сад
104
Вандалы испортили оленя в «Быхановом саду»

сегодня, 08:04

Общество
Экс-мэра Данкова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями
#взятка
105
Экс-мэра Данкова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями

вчера, 20:01

Происшествия
Облил любовницу бензином и поджег – обвиняемого по делу о гибели женщины проверяют психиатры
#телесные повреждения
33
Облил любовницу бензином и поджег – обвиняемого по делу о гибели женщины проверяют психиатры

вчера, 17:16

Происшествия
Полицейские просят помощи липчан в розыске матери младенца оставленного в лесу
#подкидыш #младенец
10
Полицейские просят помощи липчан в розыске матери младенца оставленного в лесу

вчера, 16:59

Происшествия
Грязинского грабителя отправили на три года в колонию строгого режима
#грабеж #суд присяжных
7
Грязинского грабителя отправили на три года в колонию строгого режима

вчера, 16:02

Происшествия