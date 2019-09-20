Вор хранил украденный металлолом у школы

Мужчина устроил возле здания схрон своей добычи.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Безработного мужчину с одним классом образования, отца четверых детей привлекли к ответственности за кражу.



Установлено, что злоумышленник украл рельсы. Пьяный мужчина в ночь с 8 на 9 апреля украл металлолом, сложенный у дома №8 на Первой Конной улице в Грязях. Вору удалось украсть 220 кг лома черного металла. Мужчина не сразу понес добычу в скупку, а устроил схрон металлолома под стенами школы № 12. Позже вор вернулся за ломом и распорядился им по собственному усмотрению.



Суд принял решение прекратить уголовное дело. Обоснование - подсудимый возместил моральный и материальный вред. Кроме того, два украденных рельса вернули законному владельцу.