Общество
сегодня, 17:37
Ретро FM вновь делает своим слушателям подарки, которые не купишь ни за какие деньги!
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Заполняйте анкету на нашем сайте и ждите звонка от ведущих Утреннего шоу "Первая смена".
С 16 по 27 сентября в эфире Ретро FM проходит суперигра «АББАмания», 20 победителей которой получат шанс выиграть фантастическую поездку в Швецию. Вас ждут несколько незабываемых дней в Стокгольме, прогулки по любимым местам АББА, специальная экскурсия по единственному в мире АББА-музею, улётная вечеринка в стиле фильма «Mamma Mia» и многое другое! А если повезет, то возможно, и встреча с кем-то из солистов легендарного квартета!
Шанс выиграть есть у слушателя из любого города!
Заполняйте анкету на нашем сайте и ждите звонка от ведущих Утреннего шоу "Первая смена".
Удачи! И добро пожаловать в мир АББA!
Для лиц старше 12 лет (12+)
Шанс выиграть есть у слушателя из любого города!
Заполняйте анкету на нашем сайте и ждите звонка от ведущих Утреннего шоу "Первая смена".
Удачи! И добро пожаловать в мир АББA!
Для лиц старше 12 лет (12+)
396
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