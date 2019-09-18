Ретро FM вновь делает своим слушателям подарки, которые не купишь ни за какие деньги!

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С 16 по 27 сентября в эфире Ретро FM проходит суперигра «АББАмания», 20 победителей которой получат шанс выиграть фантастическую поездку в Швецию. Вас ждут несколько незабываемых дней в Стокгольме, прогулки по любимым местам АББА, специальная экскурсия по единственному в мире АББА-музею, улётная вечеринка в стиле фильма «Mamma Mia» и многое другое! А если повезет, то возможно, и встреча с кем-то из солистов легендарного квартета!Шанс выиграть есть у слушателя из любого города!Удачи! И добро пожаловать в мир АББA!Для лиц старше 12 лет (12+)