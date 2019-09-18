Общество

сегодня, 17:37

Ретро FM вновь делает своим слушателям подарки, которые не купишь ни за какие деньги!

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#Ретро FM
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Ретро FM вновь делает своим слушателям подарки, которые не купишь ни за какие деньги!

Заполняйте анкету на нашем сайте и ждите звонка от ведущих Утреннего шоу "Первая смена".

С 16 по 27 сентября в  эфире Ретро FM проходит суперигра «АББАмания», 20 победителей которой получат шанс выиграть фантастическую поездку в Швецию. Вас ждут несколько незабываемых дней в Стокгольме, прогулки по любимым местам АББА, специальная экскурсия по единственному в мире АББА-музею, улётная вечеринка в стиле фильма «Mamma Mia» и многое другое! А если повезет, то возможно, и встреча с кем-то из солистов легендарного квартета!

Шанс выиграть есть у слушателя из любого города!

Заполняйте анкету на нашем сайте и ждите звонка от ведущих Утреннего шоу "Первая смена".

Удачи! И добро пожаловать в мир АББA! 

Для лиц старше 12 лет (12+)
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#Ретро FM
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