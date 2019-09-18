Общество

15 минут назад

Водитель внедорожника обманул пробку на кольце

1 303
#нарушение ПДД

Автомобилист использовал для движения островок безопасности.

Очередное нарушение правил на липецких дорогах попало на запись видеорегистратора. На видео попал водитель «Нивы», который лихо опередил пробку на кольце у поселка Тракторостроителей в Липецке. Автомобилист решил использовать для движения островок безопасности.

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Заезд на островок безопасности возможен только в экстренных ситуациях – поломка авто, непредвиденная остановка при поломке, въезд с целью избегания ДТП и в подобных случаях. Во всех остальных случаях избежать штрафа не удастся. Водитель, который наехал использовал островок для движения, будет наказан по части 1 ст. 12.16 КоАП РФ. Штраф составляет 500 рублей.
1 303
#нарушение ПДД

Комментарии (1)

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Миротворец

57 секунд назад
Не поленился , включил телефон подзаснял приехал выслал отправил перекачал .... побольше бы таких не ссыкливых граждан в чудо городе ! Что б докладывали обо всем и везде ! Слава стукучам !!!
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