Водитель внедорожника обманул пробку на кольце

Автомобилист использовал для движения островок безопасности.

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Очередное нарушение правил на липецких дорогах попало на запись видеорегистратора. На видео попал водитель «Нивы», который лихо опередил пробку на кольце у поселка Тракторостроителей в Липецке. Автомобилист решил использовать для движения островок безопасности.Заезд на островок безопасности возможен только в экстренных ситуациях – поломка авто, непредвиденная остановка при поломке, въезд с целью избегания ДТП и в подобных случаях. Во всех остальных случаях избежать штрафа не удастся. Водитель, который наехал использовал островок для движения, будет наказан по части 1 ст. 12.16 КоАП РФ. Штраф составляет 500 рублей.