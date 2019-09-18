«Лада-Калина» съехала с дороги и перевернулась

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 сентября в Лебедяни на улице Елецкой 25-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С различными травмами мужчину госпитализировали.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1366 нарушений ПДД.



За неиспользование ремней безопасности к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 77 водителей.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 978 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



