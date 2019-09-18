Происшествия

сегодня, 08:36

«Лада-Калина» съехала с дороги и перевернулась

818
#Авария #ДТП
«Лада-Калина» съехала с дороги и перевернулась

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 сентября в Лебедяни на улице Елецкой 25-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С различными травмами мужчину госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1366 нарушений ПДД.

За неиспользование ремней безопасности к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 77 водителей.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 978 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

818
#Авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За год в Липецк из Украины привезли контрафакта на 69 млн рублей
#контрафакт #поставка #удобрения
За год в Липецк из Украины привезли контрафакта на 69 млн рублей

37 минут назад

Происшествия
В Грязях горящую вдоль железнодорожных путей растительность тушили с помощью пожарного поезда
#пожар
2
В Грязях горящую вдоль железнодорожных путей растительность тушили с помощью пожарного поезда

вчера, 21:58

Происшествия
32-летний липчанин решил помириться с девушкой с помощью грабежа
#грабеж
14
32-летний липчанин решил помириться с девушкой с помощью грабежа

вчера, 16:05

Происшествия
В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину
#убийство
62
В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину

вчера, 15:30

Происшествия
Возле сокольской остановки едва не задушили женщину
#разбой #нападение
32
Возле сокольской остановки едва не задушили женщину

вчера, 15:30

Происшествия
Сбежавшего от следствия соучастника убийства и ограбления 87-летней женщины будут судить
#убийство #кража
2
Сбежавшего от следствия соучастника убийства и ограбления 87-летней женщины будут судить

вчера, 13:32

Происшествия