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«Металлург» сделает вход на матч с «Зорким» бесплатным

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#Футбол #"Металлург"
«Металлург» сделает вход на матч с «Зорким» бесплатным

И.о. генерального директора обещал болельщикам провести эту акцию в целях пропаганды «спорта №1».

Липецкий «Металлург» объявил о том, что вход на ближайший домашний матч «сталеваров» в следующую субботу, 28 сентября, с красногорским «Зорким» будет свободным.

- Мы специально выбрали для акции по популяризации футбола одну из интереснейших игр сезона, - говорил и.о. генерального директора клуба Владимир Зеновкин, - «Зоркий» зарекомендовал себя самобытной командой, которая не случайно идет в лидерах и в нынешнем сезоне, является конкурентом «Металлурга» в борьбе за высокие места.

У липецких болельщиков тем самым появится возможность бесплатно своими глазами увидеть одного из самых колоритных персонажей не только второго дивизиона, но и всего российского футбола знаменитого в прошлом футболиста Сергея Юрана. Сыгравший 40 матчей на сборную СССР, СНГ и России экс-форвард столичного «Спартака», киевского «Динамо», португальских «Бенфики» и «Порту», английского «Миллуолла», немецкого «Бохума» сейчас тренирует «Зоркий».

Идея о том, чтобы сделать вход на одну из игр бесплатной, возникла во время традиционного Интернет-общения Владимира Зеновкина с болельщиками, в ходе кторого любой желающий может задать вопрос руководителю клуба и на официальном сайте «Металлурга» или, например, в официальной группе «ВКонтакте» получить ответ из первых уст. Зеновкин пообещал отменить плату за вход на один из матчей.

Напомним, что обычная стоимость билета на футбол в Липецке 100 рублей. После успешного старта «сталеваров» народ в Липецке пошел на стадион. К примеру, на домашней игре с «Калугой» присутствовали 2 тысячи болельщиков – представители большинства игровых видов спорта в Липецкой области не смогут повторить эту цифру хотя бы по причине малой вместимости арен.

После 9 туров «Металлург» идет на 5-м месте, но отрыв от лидирующего брянского «Динамо» составляет всего ничего – 4 очка.

458
#Футбол #"Металлург"

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