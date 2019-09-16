Коммерсант пытался подкупить полицейского

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По данным следствия, подозреваемый с целью избежать административной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, находясь в отделе полиции, передал должностному лицу взятку в размере 5 тысяч рублей.



При этом он пообещал офицеру регулярное денежное вознаграждение за покровительство его нелегальному бизнесу. От денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы.



При допросе фигурант признался в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

