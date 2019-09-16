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сегодня, 19:48

Коммерсант пытался подкупить полицейского

3 674
#взятка
Коммерсант пытался подкупить полицейского

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По данным следствия, подозреваемый с целью избежать административной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, находясь в отделе полиции, передал должностному лицу взятку в размере 5 тысяч рублей.

При этом он пообещал офицеру регулярное денежное вознаграждение за покровительство его нелегальному бизнесу. От денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы.

При допросе фигурант признался в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ  предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
3 674
#взятка

Комментарии (3)

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Сонька золотая ручка

24 минуты назад
Не подумал мусорок, что отвечать придётся за все , там наверху, тетрадка об двух листах
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Что ж ,там,за бизнес

36 минут назад
у 27-летнего?)))))))
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Перри Мейсон

сегодня, 19:57
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"(с)
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