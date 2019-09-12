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Ростуризм предложил создать единую цифровую платформу для туристов

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#туризм
Для развития туризма в России могут создать единую платформу, которая даст возможность забронировать отель, билет на любой вид транспорта и сразу оформить услуги гида.  

Об этом «Известиям» рассказала глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. По ее словам, сегодня важнейшая задача для специалистов отрасли — маркетинговое продвижение «туристических магнитов» нашей страны.  

Догузова отметила, что в туристической отрасли необходима цифровизация, поскольку в интернете сегодня нет качественного контента, который путешественник, интересующийся отдыхом в России, мог бы найти в одном месте.  

«Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен», — сказала Догузова.  

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что создание такой платформы пока вызывает много вопросов, на которые нет ответов. 

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что индустрия отдыха поддержит создание единой информационной платформы. 
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#туризм

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