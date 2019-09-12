сегодня, 16:45
Метеорологическое лето уступает место осени
В ближайшие сутки Липецкая область все еще остается под влиянием антициклона, который сохраняет теплую погоду без осадков. 14 и 15 сентября через территорию региона будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.
День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.
Наталья
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