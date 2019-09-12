Погода в Липецке

сегодня, 16:45

Метеорологическое лето уступает место осени

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#похолодание
Метеорологическое лето уступает место осени

В ближайшие сутки Липецкая область все еще остается под влиянием антициклона, который сохраняет теплую погоду без осадков. 14 и 15 сентября через территорию региона будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 сентября 18-19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы, 14 и 15 сентября — 12-16 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.

День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.

3 1546
#похолодание

Комментарии (3)

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Наталья

8 минут назад
А я ещё к лету похудеть не успела,а уже осень пришла. Во как бывает!!!!
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CQB - 241

50 минут назад
Ну, наконец-то, наступит настоящая осень! Лето уже действительно надоело, хочется уже другой погоды: дождя, прохладного воздуха!
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Звонкий

сегодня, 17:02
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Уйдет и бабье лето от нас. Но расстраиваться не стоит придет весна и все расцветет вновь.
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