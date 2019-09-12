Метеорологическое лето уступает место осени

В ближайшие сутки Липецкая область все еще остается под влиянием антициклона, который сохраняет теплую погоду без осадков. 14 и 15 сентября через территорию региона будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 сентября 18-19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы, 14 и 15 сентября — 12-16 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.



День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.



