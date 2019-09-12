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21 минуту назад
Курс доллара упал ниже 65 рублей
Укрепление рубля произошло на фоне торговой войны США и Китая.
Доллар США опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 65 рублей впервые с 13 августа. Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем и возросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, сообщает « Интерфакс».
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню открытия торгов, до 64,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:05 мск. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года, напоминает ТАСС. Курс евро, в свою очередь, опустился на 0,43%, до 71,695 рубля.
Ранее, 11 сентября, курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 рублей, уточняет РБК. В предыдущий раз дешевле этого значения евро опускался 2 августа, до 71,1125 руб.
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню открытия торгов, до 64,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:05 мск. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года, напоминает ТАСС. Курс евро, в свою очередь, опустился на 0,43%, до 71,695 рубля.
Ранее, 11 сентября, курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 рублей, уточняет РБК. В предыдущий раз дешевле этого значения евро опускался 2 августа, до 71,1125 руб.