Происшествия

39 минут назад

Липчанка впала в кому после ссоры с сожителем

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#ссора #кома
Липчанка впала в кому после ссоры с сожителем

Полиция проводит проверку.

32-летняя жительница Липецка была доставлена из района Сокола в нейрохирургическое отделения областной клинической больницы с серьезной травмой головы. О пациентке врачи сообщили в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства получения травмы.

Как рассказала GOROD48 подруга избитой липчанки, женщина сейчас находится в коме. По данным подруги, липчанку во время ссоры избил сожитель. Мужчина и ранее часто избивал свою подругу, после чего она ушла от него вместе с ребенком, но бывший сожитель ее постоянно преследовал.
7 1208
#ссора #кома

Комментарии (7)

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Ой

1 минуту назад
Все районы одинаковые.
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Монархист

5 минут назад
Милые бранятся — только тешатся
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Мужик

6 минут назад
Западло женщин бить. Бьют только слабаки, опущенные.
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jaMMze 13

8 минут назад
Опять этот Сокол!.. Ну, прям, как ЛТЗ, тоже такой же криминальный райончик, там тоже постоянно по пьяни какого-то искалечат, и даже бывает кого-нибудь замочат! Два поганых района в Липецке -- это ЛТЗ да Сокол, которые, мать твою, позорят город своими постоянными преступлениями! Снести их, к чёрту матери, тракторами, -- вот и всё! А людишек, которых людьми даже не назвать, а только быдлой, -- взять и расстрелять, всех до одного!
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Вика

13 минут назад
Манагер, баб бьют только отпущение
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Мнение

15 минут назад
Одни изнасилования, убийства, ранения, похороны - отличные новости Город 48.
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Манагер

24 минуты назад
Редко баб бьют просто так. Либо не могла держать язык за зубами либо п***у в трус*лях.
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