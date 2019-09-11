Липчанка впала в кому после ссоры с сожителем

Полиция проводит проверку.

32-летняя жительница Липецка была доставлена из района Сокола в нейрохирургическое отделения областной клинической больницы с серьезной травмой головы. О пациентке врачи сообщили в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства получения травмы.



Как рассказала GOROD48 подруга избитой липчанки, женщина сейчас находится в коме. По данным подруги, липчанку во время ссоры избил сожитель. Мужчина и ранее часто избивал свою подругу, после чего она ушла от него вместе с ребенком, но бывший сожитель ее постоянно преследовал.