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В Липецкой области разыскивают 72-летнюю женщину

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#пропавшие без вести
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В Липецкой области разыскивают 72-летнюю женщину

Галина Сундукова пропала две недели назад.

28 августа ушла из дома в селе Пальна - Михайловка Становлянского района и не вернулась 72-летняя Галина Сундукова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", женщина может быть дезориентирована.

Вех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Сундуковой, просят связаться с полицией или волонтерами.





1 327
#пропавшие без вести
1

Комментарии (1)

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СТУДГОРОДОК, 26

29 минут назад
Куда пропала Алка? Около 6 месяцев не видно! Подозрительно! В день когда нашли найденыша, Алкин ёпарь привозил тупоголовой Маринке подозрительный черный довольно тяжелый пакет...У него на машине темного цвета сзади наклеено "спасибо деду..."Бросила своего маленького гаденыша Ярика на толстожопую бабку Маринку и старого евнуха Толика! Все лето Ярик-гаврик бегал по двору, матюкался, обзывал престарелого соседа
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