В Липецкой области разыскивают 72-летнюю женщину

Галина Сундукова пропала две недели назад.

28 августа ушла из дома в селе Пальна - Михайловка Становлянского района и не вернулась 72-летняя Галина Сундукова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", женщина может быть дезориентирована.



Вех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Сундуковой, просят связаться с полицией или волонтерами.











