Общество
сегодня, 08:59
В Липецкой области разыскивают 72-летнюю женщину
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Галина Сундукова пропала две недели назад.
28 августа ушла из дома в селе Пальна - Михайловка Становлянского района и не вернулась 72-летняя Галина Сундукова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", женщина может быть дезориентирована.
Вех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Сундуковой, просят связаться с полицией или волонтерами.
Вех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Сундуковой, просят связаться с полицией или волонтерами.
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СТУДГОРОДОК, 26