Происшествия

сегодня, 15:20

Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия

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#убийство #
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Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия

Убийце предъявлено обвинение

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя  Чаплыгина в связи с совершением им убийства, незаконного изготовления огнестрельного оружия, его хранения и боеприпасов к нему.

По версии следствия, обвиняемый, вооружившись автоматическим самодельным огнестрельным оружием, прибыл к месту жительства потерпевшего и произвел в него несколько выстрелов.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемому было предъявлено обвинение по ст.ст. ч.1 ст.223, ч.1 ст.222, ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными . обоснованными и достаточными для подтверждения обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

За наиболее тяжкое из преступлений- убийство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#убийство #
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Комментарии (2)

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нквд

18 минут назад
дадут 7 лет по УДО выйдет по половинке
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Вопрос

24 минуты назад
Когда было? В VII в до н.э.?
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