Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия

Убийце предъявлено обвинение

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Чаплыгина в связи с совершением им убийства, незаконного изготовления огнестрельного оружия, его хранения и боеприпасов к нему.



По версии следствия, обвиняемый, вооружившись автоматическим самодельным огнестрельным оружием, прибыл к месту жительства потерпевшего и произвел в него несколько выстрелов.



В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.



В ходе следствия обвиняемому было предъявлено обвинение по ст.ст. ч.1 ст.223, ч.1 ст.222, ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ.



Признав собранные по делу доказательства законными . обоснованными и достаточными для подтверждения обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



За наиболее тяжкое из преступлений- убийство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.

