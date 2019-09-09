В мире

20 минут назад

Женщина родила для сына-гея

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#ЭКО
Женщина родила для сына-гея

Бразильянка выносила для него двойню.

В бразильском городе Сан-Паулу женщина стала суррогатной матерью для сына-гея. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на издание The Sun. 45-летняя Вальдира дас-Невес решила помочь младшему сыну, 24-летнему Марсело стать отцом. С четвертого раза женщина успешно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и в январе текущего года забеременела. 3 сентября одна родила ему двойню.

На свет появились мальчик и девочка. У малыша обнаружили проблемы с дыханием. На время он был помещен в педиатрическое отделение. Сейчас младенец находится на лечении.
68
#ЭКО

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