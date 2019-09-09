В мире
20 минут назад
Женщина родила для сына-гея
68
Бразильянка выносила для него двойню.
В бразильском городе Сан-Паулу женщина стала суррогатной матерью для сына-гея. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на издание The Sun. 45-летняя Вальдира дас-Невес решила помочь младшему сыну, 24-летнему Марсело стать отцом. С четвертого раза женщина успешно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и в январе текущего года забеременела. 3 сентября одна родила ему двойню.
На свет появились мальчик и девочка. У малыша обнаружили проблемы с дыханием. На время он был помещен в педиатрическое отделение. Сейчас младенец находится на лечении.
На свет появились мальчик и девочка. У малыша обнаружили проблемы с дыханием. На время он был помещен в педиатрическое отделение. Сейчас младенец находится на лечении.
68