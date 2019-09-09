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27 минут назад
Дима Билан разочаровал зрителей на Дне города
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Артист удивил самарцев неадекватным поведением.
Самарцы в социальных сетях поделились впечатлениями от выступления хедлайнера Дня города — певца Димы Билана. Как оказалось, многие разочарованы. Издание «63.ру» приводит впечатления самарцев: «Нам показалось, что Дима не попадал в ноты и как-то очень странно себя вел. У многих подозрения определенные возникли. Он был пьян?».
Как видно на кадрах с выступления, исполнитель подозрительно медленно пил и совершал странные движения. Сам исполнитель пока никак данные обвинения не прокомментировал, отмечают «Известия». Горожане требуют, чтобы власти извинились за приглашение певца. Они оказались настолько недовольны хедлайнером праздника, что создали петицию. Они адресовали ее главе Самары Елене Лапушкиной и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, уточняет «КП».
Как видно на кадрах с выступления, исполнитель подозрительно медленно пил и совершал странные движения. Сам исполнитель пока никак данные обвинения не прокомментировал, отмечают «Известия». Горожане требуют, чтобы власти извинились за приглашение певца. Они оказались настолько недовольны хедлайнером праздника, что создали петицию. Они адресовали ее главе Самары Елене Лапушкиной и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, уточняет «КП».
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